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Российских букмекеров могут обязать отчислять средства на борьбу с лудоманией. Законопроект планируют внести на рассмотрение Госдумы в этом году

Российские букмекеры будут отчислять средства на профилактику лудомании.

Госдума планирует наделить Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) полномочиями в сфере борьбы с игровой зависимостью и сбора средств с букмекеров на эту цель. Ожидается, что законопроект будет внесен на рассмотрение в 2025 году.

«Букмекерские конторы должны нести ответственность за профилактику лудомании, поэтому часть средств будет тратиться на эти цели. Мы планируем наделить полномочиями профилактики, в том числе отчисления средств на профилактику, Единого регулятора азартных игр.

К сожалению, около 3 миллионов человек, в основном это молодые люди, являются жертвами онлайн-игр, ставок, нелегальных казино, проигрывают миллиарды рублей и просто свою жизнь. Зачастую такие ситуации приводят к суицидам», – заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Системный подход к профилактике лечения лудомании будет определяться Минздравом РФ.

«Регулятор будет заниматься этой профилактикой вместе с участниками рынка – это социальная реклама, вывески и многое другое. А сам Минздрав сможет за эти средства построить систему в виде разработки протоколов лечения, подготовки врачей, создания соответствующих служб и горячей линии», – уточнил Метелев.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: ТАСС
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