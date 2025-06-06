«Зениту» интересен Пруцев. Агент хавбека и «Спартак» не договорились о 1,5 млн евро комиссии за продление контракта – это повышает шансы на трансфер (Иван Карпов)
Данил Пруцев может перейти в «Зенит» из «Спартака».
По информации журналиста Ивана Карпова, петербургский клуб ищет опорника с российским паспортом, поэтому обратил внимание на Данилу Пруцева. Главному тренеру команды Сергею Семаку нравится игра футболиста.
Агент хавбека Павел Андреев обсуждал со «Спартаком» продлении договора футболиста, озвучив условие – 1,5 миллиона евро комиссии. Стороны не пришли к компромиссу, это увеличивает шансы на трансфер.
Действующий контракт 25-летнего полузащитника рассчитан до июня 2026 года.
В прошедшем сезоне Пруцев забил 1 гол и сделал 3 передачи в 19 матчах Мир РПЛ.
Иван Карпов: «В случае с «Зенитом» у меня могут быть художественные преувеличения, попытка хайпануть»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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