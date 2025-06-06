Гендиректор «Черноморца» об обвинениях Шишкарева: «Я в шоке. Предложений об организации договорного матча с «Сочи» не было, есть свидетели разговора»
Гендиректор «Черноморца» ответил на обвинения в организации договорного матча.
Ранее председатель наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарев обвинил главу клуба Максима Пономарева в попытке повлиять на результат матча заключительного тура МЕЛБЕТ Первой лиги против «Сочи» (2:1): «Четырем футболистам предлагали поступить не по-спортивному, это подлость».
«Я в шоке, откровенно говоря. У разговора с футболистами были свидетели, никаких предложений об организации договорного матча не было и близко ни с футболистами, ни с тренером», – сказал генеральный директор «Черноморца» Максим Пономарев.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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