Матч окончен
Россия упустила победу над Нигерией – 1:1. Арокодаре забил на 71-й после ошибки Сафонова
Сборная России сыграла вничью с Нигерией в BetBoom товарищеском матче.
Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Команда Валерия Карпина открыла счет в первом тайме – в свои ворота забил Семи Аджайи.
Нигерийцы сравняли на 71-й минуте – Толу Арокодаре перехватил пас Матвея Сафонова у штрафной площади россиян и реализовал выход один на один.
Товарищеский матч
6 июня 17:00, Лужники
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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