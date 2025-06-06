Россия упустила победу над Нигерией – 1:1. Арокодаре забил на 71-й после ошибки Сафонова

Сборная России сыграла вничью с Нигерией в BetBoom товарищеском матче.

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Команда Валерия Карпина открыла счет в первом тайме – в свои ворота забил Семи Аджайи.

Нигерийцы сравняли на 71-й минуте – Толу Арокодаре перехватил пас Матвея Сафонова у штрафной площади россиян и реализовал выход один на один.

Товарищеский матч

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.