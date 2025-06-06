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Россия упустила победу над Нигерией – 1:1. Арокодаре забил на 71-й после ошибки Сафонова

Сборная России сыграла вничью с Нигерией в BetBoom товарищеском матче.

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Команда Валерия Карпина открыла счет в первом тайме – в свои ворота забил Семи Аджайи.

Нигерийцы сравняли на 71-й минуте – Толу Арокодаре перехватил пас Матвея Сафонова у штрафной площади россиян и реализовал выход один на один.

Товарищеский матч

Товарищеские матчи (сборные).
6 июня 17:00, Лужники
Россия
Завершен
1 - 1
Нигерия
Матч окончен
Батраков
90’
+5’
90’
Деле-Баширу   Огбу
Глебов   Кисляк
86’
Глебов
84’
76’
Уче   Олусегун
71’
  Арокодаре
Комличенко   Сергеев
68’
Вахания   Адамов
68’
61’
Бонифасе   Арокодаре
Глушенков   Гладышев
61’
Ан. Миранчук   Баринов
61’
55’
Оньемаечи
Мостовой   Садулаев
46’
2тайм
Перерыв
  Аджайи
27’
Осипенко
19’
Россия
Сафонов, Круговой, Осипенко, Мелехин, Вахания, Глебов, Мостовой, Ан. Миранчук, Батраков, Глушенков, Комличенко, Лунев, Максименко, Абдулкадыров, Адамов, Горшков, Ибишев, Пальцев, Баринов, Кисляк, Пруцев, Садулаев, Щетинин, Гладышев, Пиняев, Сергеев
Запасные: Адамов, Ибишев, Садулаев, Пиняев, Пальцев, Кисляк, Максименко, Абдулкадыров, Горшков, Гладышев, Лунев, Баринов, Пруцев, Щетинин, Сергеев
1тайм
Нигерия:
Окойе, Оньемаечи, Аджайи, Трост-Эконг, Осейи-Сэмюэл, Оньека, Нвадике, Уче, Деле-Баширу, Саймон, Бонифасе, Обасогие, Фредрик, Исмаил, Огбу, Даниэль, Савиур, Алими, Арокодаре, Олусегун
Запасные: Адамов, Ибишев, Садулаев, Пиняев, Пальцев, Кисляк, Максименко, Абдулкадыров, Горшков, Гладышев, Лунев, Баринов, Пруцев, Щетинин, Сергеев
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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