«Даллас» уволил Дебура. С тренером клуб трижды подряд выходил в финал Западной конференции

«Даллас» уволил Питера Дебура с поста главного тренера.

Генеральный менеджер «Старс» Джим Нилл сегодня объявил, что 56-летний канадский специалист освобожден от своих обязанностей.

В нынешнем сезоне клуб из Техаса дошел до финала Западной конференции, в котором уступил «Эдмонтону» со счетом 1-4 в серии.

Хоккеисты «Старс» выразили недовольство некоторыми решениями главного тренера команды по ходу этой серии.

Также игрокам не понравились высказывания тренера после пятого матча серии, в котором «Даллас » уступил со счетом 3:6, а Питер Дебур заменил вратаря Джейка Эттинджера после двух пропущенных шайб в первом периоде.

Под руководством Дебура «Даллас» одержал 149 побед в 246 матчах регулярного чемпионата за три сезона.

Кроме того, он трижды подряд выводил команду в финал Западной конференции и добился показателя 29 побед в 56 матчах плей-офф.

Ранее Дебур возглавлял «Флориду», «Нью‑Джерси», «Сан‑Хосе» и «Вегас».