«Даллас» уволил Дебура. С тренером клуб трижды подряд выходил в финал Западной конференции
Генеральный менеджер «Старс» Джим Нилл сегодня объявил, что 56-летний канадский специалист освобожден от своих обязанностей.
В нынешнем сезоне клуб из Техаса дошел до финала Западной конференции, в котором уступил «Эдмонтону» со счетом 1-4 в серии.
Хоккеисты «Старс» выразили недовольство некоторыми решениями главного тренера команды по ходу этой серии.
Также игрокам не понравились высказывания тренера после пятого матча серии, в котором «Даллас» уступил со счетом 3:6, а Питер Дебур заменил вратаря Джейка Эттинджера после двух пропущенных шайб в первом периоде.
Под руководством Дебура «Даллас» одержал 149 побед в 246 матчах регулярного чемпионата за три сезона.
Кроме того, он трижды подряд выводил команду в финал Западной конференции и добился показателя 29 побед в 56 матчах плей-офф.
Ранее Дебур возглавлял «Флориду», «Нью‑Джерси», «Сан‑Хосе» и «Вегас».