40-летний Перри перевел 2-й матч финала Кубка Стэнли в овертайм, забив на 59:42. Это самый поздний гол в истории финалов, позволивший сравнять счет

Кори Перри перевел 2-й матч финала Кубка Стэнли в овертайм, забив на 59:42.

40-летний форвард «Эдмонтона » отличился за 18 секунд до окончания третьего периода второго матча финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (4:5 2ОТ, 1-1).

Это была 8-я шайба канадца в текущем плей-офф. Гол стал самым поздним в истории финалов Кубка Стэнли, позволившим сравнять счет.

Прежний рекорд был установлен в 1951 году, когда Тод Слоун из «Торонто » сравнял счет в пятом матче финальной серии с «Монреалем » (3:2 ОТ, 4-1) на 59:28.