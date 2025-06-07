40-летний Перри перевел 2-й матч финала Кубка Стэнли в овертайм, забив на 59:42. Это самый поздний гол в истории финалов, позволивший сравнять счет
Кори Перри перевел 2-й матч финала Кубка Стэнли в овертайм, забив на 59:42.
40-летний форвард «Эдмонтона» отличился за 18 секунд до окончания третьего периода второго матча финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (4:5 2ОТ, 1-1).
Это была 8-я шайба канадца в текущем плей-офф. Гол стал самым поздним в истории финалов Кубка Стэнли, позволившим сравнять счет.
Прежний рекорд был установлен в 1951 году, когда Тод Слоун из «Торонто» сравнял счет в пятом матче финальной серии с «Монреалем» (3:2 ОТ, 4-1) на 59:28.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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