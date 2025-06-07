Маршанд принес «Флориде» победу во 2-м матче финала Кубка Стэнли, забив во 2-м овертайме. У него 17 (7+10) очков и «+14» в 19 играх в текущем плей-офф

Брэд Маршанд принес «Флориде» победу во 2-м матче финала Кубка Стэнли.

Форвард «Пантерс» сделал дубль во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном » (5:4 2ОТ, 1-1) и был признан первой звездой.

Первую шайбу он забросил на 33-й минуте при игре в меньшинстве, вторую – во втором овертайме (на 89-й минуте) в равных составах.

На счету 37-летнего канадца стало 17 (7+10) очков в 19 играх в текущем плей-офф при полезности «+14» (сегодня он набрал «+3»).