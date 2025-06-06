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Бекхэм станет рыцарем. Теперь у Дэвида будет статус сэра, у Виктории – леди (The Sun)

Дэвид Бекхэм будет удостоен рыцарского звания.

По данным The Sun, экс-футболист сборной Англии будет представлен к титулу рыцаря-бакалавра. Теперь Дэвид получит право на титулование «сэр», а его жена Виктория – на титулование «леди».

Официальное объявление о награждении состоится в конце этого месяца.

Отмечается, что политики и спортсмены годами призывали присвоить экс-футболисту рыцарское звание. Впервые Бекхэма выдвинули в 2011 году после того, как он помог обеспечить проведение Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году. Однако заявка была отклонена после того, как он, как и многие другие звезды, оказался замешан в схеме уклонения от уплаты налогов.

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» также внес большой вклад в благотворительность и сотрудничает с фондом Карла III. В прошлом году король официально назначил его послом благотворительности.

В 2003 году королева Елизавета II вручила Дэвиду орден Британской империи за заслуги перед футболом, благодаря чему Бекхэм стал офицером ордена (4-й класс награды). Благодаря присвоению титула рыцаря-бакалавра Бекхэм сможет именоваться сэром, несмотря на то, что его степень ордена Британской империи не дает такого права.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Sun
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