Бобровский отразил 42 из 46 бросков «Эдмонтона» во 2-м матче финала, в том числе все 14 – в овертаймах. Победа – 13-я в 19 играх в текущем плей-офф
Сергей Бобровский отразил 42 из 46 бросков «Эдмонтона» во 2-м матче финала.
Вратарь «Флориды» принял участие во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Ойлерс» (5:4 2ОТ, 1-1).
36-летний россиянин отразил все 14 бросков канадского клуба в дополнительных периодах.
Победа стала для него 13-й в 19 играх в текущем плей-офф (91,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,21).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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