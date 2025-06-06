На шоу Загитовой «Ассоль» продано 3 тысячи билетов на 8,5 млн рублей. Два показа из пяти отменили

На пять шоу Загитовой «Ассоль» продано 3 тысячи билетов на 8,5 млн рублей.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова представит рок-мюзикл на льду «Ассоль» в Санкт-Петербурге 27 (одно шоу) и 28 июня (два шоу). Два показа, которые планировалось провести 29 июня, отменены.

По данным «Спорт-Экспресса », на утро 6 июня организаторам удалось продать 3017 билетов на сумму 8 479 575 рублей.

На отмененные шоу продали 702 билета, они будут действовать на шоу 28-го числа.

Вместимость Ледового дворца на шоу «Ассоль» – около 5 тысяч мест. Таким образом, из изначально поступивших в продажу 25 тысяч билетов продано 12%.