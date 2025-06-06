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Рафинья – лучший игрок сезона в Ла Лиге. Вингер «Барсы» опередил Мбаппе, Ямаля, Винисиуса, Левандовского, Иско, Педри, Беллингема

Рафинья признан лучшим футболистом в прошедшем сезоне Ла Лиги.

Вингер «Барселоны» забил 18 голов и сделал 9 результативных передач, набрав 27 баллов по показателю «гол плюс пас» в 36 матчах чемпионата.

Каталонский клуб выиграл Ла Лигу в прошедшем сезоне.

На победу в номинации также претендовали такие футболисты, как Ламин ЯмальБарселона»), Педри («Барселона»), Роберт Левандовски («Барселона»), Килиан Мбаппе («Реал»), Винисиус Жуниор («Реал»), Джуд Беллингем («Реал»), Иско («Бетис»), Ойан Сансет («Атлетик»).

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт Ла Лиги
logoРафинья Диас
logoЛа Лига
logoБарселона
logoЛамин Ямаль
logoОйан Сансет
logoКилиан Мбаппе
logoИско
logoРоберт Левандовски
logoДжуд Беллингем
logoПедри
logoВинисиус Жуниор
logoБетис
logoРеал Мадрид
logoАтлетик
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