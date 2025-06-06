Рафинья – лучший игрок сезона в Ла Лиге. Вингер «Барсы» опередил Мбаппе, Ямаля, Винисиуса, Левандовского, Иско, Педри, Беллингема
Рафинья признан лучшим футболистом в прошедшем сезоне Ла Лиги.
Вингер «Барселоны» забил 18 голов и сделал 9 результативных передач, набрав 27 баллов по показателю «гол плюс пас» в 36 матчах чемпионата.
Каталонский клуб выиграл Ла Лигу в прошедшем сезоне.
На победу в номинации также претендовали такие футболисты, как Ламин Ямаль («Барселона»), Педри («Барселона»), Роберт Левандовски («Барселона»), Килиан Мбаппе («Реал»), Винисиус Жуниор («Реал»), Джуд Беллингем («Реал»), Иско («Бетис»), Ойан Сансет («Атлетик»).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт Ла Лиги
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