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Инвестор «Черноморца» Шишкарев о стадионе клуба: «Это городская помойка, которой никто долгое время не занимался»

Сергей Шишкарев негативно оценил состояние стадиона «Черноморца».

«Черноморец» стал третьим по итогам прошедшего сезона Мелбет Первой лиги, но не прошел лицензирование для участия в стыковых матчах против команды Мир РПЛ.

«Даже та картинка, которая вам, как журналистам, видна изнутри, если шагнуть на два метра вглубь, будет выглядеть совершенно иначе.

Эта территория, не побоюсь этого слова, городская помойка, которой никто долгое время не занимался. Занимались только косметикой при нашей помощи.

Мы в свое время привели в порядок раздевалки, привели в порядок зону прессы. Но все, что касается подхода к стадиону, все, что касается того, что его окружает с точки зрения подъездных путей, не соответствует никаким требованиям.

Там огромные склады крошки, которую надо добавлять на поле, рытвины, грязь.

Самое главное, что в северной трибуне находятся порядка десяти арендаторов, которые занимают 2 тысячи квадратных метров, и их некуда переселять. Сергей Николаевич – не волшебник. Я им предложил какие-то помещения, которые у меня есть, свободные в городе.

Но переселить всех я не в состоянии, и это не моя проблема. Строить какие-либо сооружения на участках, принадлежащих различным собственникам, от частных лиц до различных предприятий муниципалитета, выглядит абсолютно безумно. Потому что одно только согласование с ними может длиться годами.

Дорожная карта по реконструкции стадиона и доведению его до требований РФС подписана совсем недавно, несмотря на лживые утверждения мэра Новороссийска.

В документе 35 мероприятий абсолютно разной технической сложности, сложности с точки зрения юриспруденции, и в каждом из них есть графа – «за счет частного инвестора».

Если предполагалось, что этим частным инвестором будет группа компании «ДЕЛО», которую я представляю, то я могу сказать, что не знаю ни одной цифры, которая была бы оговорена, и даже приблизительной сметной стоимости тех работ, которые указаны в этом документе.

Поэтому говорить о том, что частный инвестор с чем-то там согласен, мягко говоря, неверно. Я, может быть, и 2 миллиарда выделил бы.

Но выделять я буду только туда, где будет понятно, что и кому будет принадлежать», – сказал экс‑председатель наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Сергей Шишкарев
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