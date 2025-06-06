Тебас о «Золотом мяче»: «Должен достаться либо Ямалю, либо Винисиусу. Второй провел не суперсезон, но в начале был хорош, и у него еще есть клубный ЧМ»

Хавьер Тебас назвал своих кандидатов на «Золотой мяч».

– Награда должна достаться либо Ламину Ямалю , либо Винисиусу.

– Почему Винисиус?

– Он не провел суперсезон, но не стоит забывать, что в начале он был очень хорош. «Золотой мяч » – это оценка всего сезона, а у него еще остались международные матчи и клубный чемпионат мира. Это два игрока, которые выступают в Испании .

Когда нам говорят, что Ла Лига не делает трансферы, я отвечаю: главное – не разбрасываться деньгами. Это доказывает, что когда доверяешь молодым игрокам – как в случае с «Барселоной», где у нас есть Касадо, к сожалению получивший травму, Кубарси, Ламин Ямаль… – вот результат. Не нужно столько покупать, потому что часто звезды уже есть у тебя дома, – сказал президент Ла Лиги.