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Тебас о «Золотом мяче»: «Должен достаться либо Ямалю, либо Винисиусу. Второй провел не суперсезон, но в начале был хорош, и у него еще есть клубный ЧМ»

Хавьер Тебас назвал своих кандидатов на «Золотой мяч».

– Награда должна достаться либо Ламину Ямалю, либо Винисиусу.

Почему Винисиус?

– Он не провел суперсезон, но не стоит забывать, что в начале он был очень хорош. «Золотой мяч» – это оценка всего сезона, а у него еще остались международные матчи и клубный чемпионат мира. Это два игрока, которые выступают в Испании.

Когда нам говорят, что Ла Лига не делает трансферы, я отвечаю: главное – не разбрасываться деньгами. Это доказывает, что когда доверяешь молодым игрокам – как в случае с «Барселоной», где у нас есть Касадо, к сожалению получивший травму, Кубарси, Ламин Ямаль… – вот результат. Не нужно столько покупать, потому что часто звезды уже есть у тебя дома, – сказал президент Ла Лиги. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoЗолотой мяч
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoВинисиус Жуниор
Хавьер Тебас
logoЛамин Ямаль
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