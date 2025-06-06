Единая лига ВТБ. Финал. 23+5+6 от Мело Тримбла помогли ЦСКА выйти вперед в серии с «Зенитом» (3-2)
Сегодня, 6 июня, состоялся пятый матч финальной серии Единой лиги ВТБ.
Петербургский «Зенит» проиграл московскому ЦСКА на своем паркете.
Единая лига ВТБ
Плей-офф
Финал (до 4 побед)
Пятый матч
ЦСКА повел в серии – 3-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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