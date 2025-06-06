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Единая лига ВТБ. Финал. 23+5+6 от Мело Тримбла помогли ЦСКА выйти вперед в серии с «Зенитом» (3-2)

Сегодня, 6 июня, состоялся пятый матч финальной серии Единой лиги ВТБ.

Петербургский «Зенит» проиграл московскому ЦСКА на своем паркете.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

Финал (до 4 побед)

Пятый матч

ЦСКА повел в серии – 3-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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