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Шишкарев объявил об уходе из «Черноморца». Инвестор заявил о попытке руководства клуба манипулировать результатом матча с «Сочи»

Сергей Шишкарев объявил об уходе из «Черноморца» после слов о матче с «Сочи».

Ранее председатель наблюдательного совета новороссийского клуба заявил, что ведущие футболисты команды получили предложение от руководства клуба повлиять на спортивный результат игры с «Сочи», которая состоялась 24 мая. «Черноморец» дома победил со счетом 2:1.

«Черноморец» (64 очка) занял 3-е место в Мелбет Первой лиге, получив право сыграть в стыковых матчах за выход в Мир РПЛ, однако не прошел лицензирование из‑за несоответствия стадиона требованиям лиги. «Сочи» (57) финишировал 5-м в Первой лиге и в стыковых матчах прошел «Пари НН» (4:3).

«В связи со сложившимися обстоятельствами я принял решение и вчера направил уведомление генеральному директору АНО «Футбольный клуб «Черноморец» в соответствии с федеральным законодательством о выходе ООО «ДЕЛО» из клуба.

Я желаю президенту, безумно любящему футбол, и генеральному директору, столько вложившему в этот клуб, успеха, процветания. Желаю так же слаженно и уверенно работать с болельщиками», – сообщил Шишкарев.

РФС свяжется с Шишкаревым по матчу «Черноморца» и «Сочи»: «Выступаем против любых попыток оказания неспортивного влияния на результаты»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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