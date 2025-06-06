Андреева и Шнайдер проиграли в полуфинале парного «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева и Диана Шнайдер выбыли в полуфинале парного «Ролан Гаррос».

Они проиграли Жасмин Паолини и Саре Эррани – 0:6, 1:6.

Счет в личных встречах между россиянками и итальянками стал 1:4. Единственная победа Андреевой и Шнайдер была во втором круге Australian Open-2025.

Паолини и Эррани второй год подряд вышли в финал парного «Ролан Гаррос» (в прошлый раз они уступили Коко Гауфф и Катерине Синяковой). Теперь они поборются с Анной Данилиной и Александрой Крунич.

Вчера Эррани выиграла титул в миксте с Андреа Вавассори.