Андреева и Шнайдер проиграли в полуфинале парного «Ролан Гаррос»
Мирра Андреева и Диана Шнайдер выбыли в полуфинале парного «Ролан Гаррос».
Они проиграли Жасмин Паолини и Саре Эррани – 0:6, 1:6.
Счет в личных встречах между россиянками и итальянками стал 1:4. Единственная победа Андреевой и Шнайдер была во втором круге Australian Open-2025.
Паолини и Эррани второй год подряд вышли в финал парного «Ролан Гаррос» (в прошлый раз они уступили Коко Гауфф и Катерине Синяковой). Теперь они поборются с Анной Данилиной и Александрой Крунич.
Вчера Эррани выиграла титул в миксте с Андреа Вавассори.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости