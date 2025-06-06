Губерниев об инициативе Газизова расширить РПЛ: «Я против. Бредовая идея. 666 команд, по версии Газизова, будет в самый раз»

Дмитрий Губерниев не поддерживает инициативу расширить Мир РПЛ.

В пятницу гендиректор махачкалинского «Динамо » Шамиль Газизов заявил, что 1 июля на общем собрании клубов РПЛ поднимет вопрос о расширении лиги.

«Да… Я думаю, что 666 команд в Премьер‑лиге, по версии Газизова, будет в самый раз!

Качество футбола и так не самое блестящее, а он хочет лигу расширять. Ну значит 666 в самый раз…

Я против. Мне кажется, это бредовая идея. Но если расширить до 666 клубов, то в самый раз», – сказал комментатор и телеведущий.