Губерниев об инициативе Газизова расширить РПЛ: «Я против. Бредовая идея. 666 команд, по версии Газизова, будет в самый раз»
Дмитрий Губерниев не поддерживает инициативу расширить Мир РПЛ.
В пятницу гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что 1 июля на общем собрании клубов РПЛ поднимет вопрос о расширении лиги.
«Да… Я думаю, что 666 команд в Премьер‑лиге, по версии Газизова, будет в самый раз!
Качество футбола и так не самое блестящее, а он хочет лигу расширять. Ну значит 666 в самый раз…
Я против. Мне кажется, это бредовая идея. Но если расширить до 666 клубов, то в самый раз», – сказал комментатор и телеведущий.
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