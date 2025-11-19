Аленичев о работе в «Спартаке»: «Рассмотрю предложение, если оно поступит. Кахигао сказал, что при нем будут только иностранные тренеры»

Дмитрий Аленичев: рассмотрю предложение «Спартака», если оно поступит.

Бывший капитан и главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что рассмотрит предложение возглавить красно-белых, если оно поступит.

Ранее должность главного тренера клуба покинул Деян Станкович. Исполняющим обязанности назначен Вадим Романов. Аленичев тренировал красно‑белых в 2015-2016 годах.

– Ваш друг и многолетний партнер по «Спартаку» и сборной России Егор Титов сказал, что хотел бы видеть вас главным тренером красно‑белых. Другие спартаковские ветераны тоже высказываются в вашу пользу. Как реагируете на это?

– Решение принимают не Егор и не ветераны «Спартака ». В клубе есть спортивный директор Франсис Кахигао , он публично сказал, что при нем в команде будут работать только иностранные тренеры.

– Но сегодня Кахигао здесь, а завтра его может и не быть.

– Согласен. Я всегда выступал за российского тренера, спартаковца. Но я же не могу сказать, что я готов возглавить «Спартак», это будет некорректно и некрасиво с моей стороны.

– Спрошу иначе. Если вам поступит предложение, то…

– Если такое предложение поступит, рассмотрю его, – сказал Аленичев.