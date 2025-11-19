  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аленичев о работе в «Спартаке»: «Рассмотрю предложение, если оно поступит. Кахигао сказал, что при нем будут только иностранные тренеры»
46

Аленичев о работе в «Спартаке»: «Рассмотрю предложение, если оно поступит. Кахигао сказал, что при нем будут только иностранные тренеры»

Дмитрий Аленичев: рассмотрю предложение «Спартака», если оно поступит.

Бывший капитан и главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что рассмотрит предложение возглавить красно-белых, если оно поступит.

Ранее должность главного тренера клуба покинул Деян Станкович. Исполняющим обязанности назначен Вадим Романов. Аленичев тренировал красно‑белых в 2015-2016 годах.

– Ваш друг и многолетний партнер по «Спартаку» и сборной России Егор Титов сказал, что хотел бы видеть вас главным тренером красно‑белых. Другие спартаковские ветераны тоже высказываются в вашу пользу. Как реагируете на это?

– Решение принимают не Егор и не ветераны «Спартака». В клубе есть спортивный директор Франсис Кахигао, он публично сказал, что при нем в команде будут работать только иностранные тренеры.

– Но сегодня Кахигао здесь, а завтра его может и не быть.

– Согласен. Я всегда выступал за российского тренера, спартаковца. Но я же не могу сказать, что я готов возглавить «Спартак», это будет некорректно и некрасиво с моей стороны.

– Спрошу иначе. Если вам поступит предложение, то…

– Если такое предложение поступит, рассмотрю его, – сказал Аленичев.

Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?25128 голосов
Он правВалерий Карпин
Зря он бросает «Динамо»Динамо Москва
И зачем вообще соглашался совмещать?Сборная России по футболу
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoМатч ТВ
logoФрансис Кахигао
logoДмитрий Аленичев
возможные трансферы
logoЕгор Титов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гришин о «Спартаке»: «Если хотят упасть на 10‑е место, можно пригласить Карпина. В «Динамо» мы увидели полнейший регресс»
19 ноября, 06:31
Шалимов о Романове в «Спартаке»: «Если не найдут иностранца уровня зенитовских Адвоката и Спаллетти, надо доверять своему»
19 ноября, 05:21
«Спартак» и «Динамо» не обращались в «Ахмат» по поводу Черчесова: «У Станислава Саламовича долгосрочный контракт. Зачем нам комментировать каждый слух?»
18 ноября, 19:24
Главные новости
Прокуратура Тулузы начала проверку жеста Деннума в адрес Эбоно из «Гавра» на предмет расизма: «Нужно бороться с преступлениями, подрывающими ценности нашей республики»
вчера, 21:38
Садьо Мане: «Роналду – пример для подражания для каждого футболиста. Я никогда не видел таких игроков»
вчера, 20:59
«Росарио Сентраль» Ди Марии признан чемпионом лиги Аргентины – титул учредили сегодня на заседании исполкома
вчера, 20:54Фото
Руни о Кейне: «Напоминает Криштиану в молодости. Иногда он бьет под безумным углом, и ты думаешь: «Зачем?» Можно попросить пас – ему все равно, он пробьет снова»
вчера, 20:31
Жоан Лапорта: «Возвращение Месси в «Барселону» в качестве игрока нереалистично. Мы работаем над проектом для будущего, и если ты живешь прошлым, то почти не двигаешься вперед»
вчера, 20:19
Президент «Ливерпуля» Вернер: «Виртц поразительно талантлив. Возможно, он выиграет «Золотой мяч». Когда есть шанс взять такого игрока, надо его использовать»
вчера, 20:10
Сыграйте в игру детства и получите ретрофутболку любимой легенды!
вчера, 20:00Тесты и игры
«Локомотив» продаст или отдаст в аренду Сарвели, Салтыкова и Годяева («Чемпионат»)
вчера, 19:18
Мовсесьян об академии «Спартака»: «Хотим единую методику и играть в интеллектуальный футбол имени Черенкова. Чтобы переоделись – и все равно видно, кто из двух команд «Спартак»
вчера, 19:09
Губерниев о «Спартаке»: «Должны назначить российского тренера. Есть Шалимов, Юран, Карпин свободен. Но если Романов удержит шапку Мономаха и взойдет на трон, все может быть хорошо»
вчера, 18:55
Ко всем новостям
Последние новости
«Локо» умеет здорово играть вторым номером против фаворитов и может зацепиться за победу в матче с «Краснодаром». Наумов об игре РПЛ
20 минут назад
Ташуев о лимите на тренеров: «Среди иностранцев надо брать не кого попало, а тех, кто оставит след в нашем футболе»
35 минут назад
Руни считает, что Кейн будет величайшим английским игроком: «Просто исходя из его голов и выступлений. И он побьет рекорд по матчам за сборную»
вчера, 22:06
«Сити» скоро начнет переговоры с Фоденом о продлении контракта. В случае с Родри «горожане» сперва хотят посмотреть на его восстановление от травмы (Daily Mail)
вчера, 21:56
Лапочкин о назначении Карасева на игру «Спартак» – ЦСКА: «Кто, если не он? Сергей обрел форму, которой у него не было два года, последние игры провел на очень высоком уровне. И опыт огромный»
вчера, 21:43
Мостовой о Головине: «Не люблю давать советы, потому что их никто не слушает. Он пожертвовал хорошим футболом ради наград, но трофеев почти нет – и не будет, если останется в «Монако»
вчера, 21:14
Головин о 5:0 с Саудовской Аравией на ЧМ-2018: «На нас обвалился негатив, что мы плохо сыграли в контрольных матчах. И за одну игру мы развернули всю страну в противоположную сторону»
вчера, 19:59
Вингер «Брентфорда» Карвалью пропустит остаток сезона из-за травмы «крестов»
вчера, 19:46
«МЮ» почтил память экс-басиста The Stone Roses Гари Маунфилда, умершего в 63 года: «Клуб был частью его ДНК»
вчера, 19:33
Ули Хенесс: «Кейн на одном уровне с Гердом Мюллером и Левандовским, у него топовые показатели. И мне нравится, что поначалу Харри просто ждал мяча в штрафной, а теперь стал плеймейкером»
вчера, 18:15