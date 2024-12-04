МВД Самарской области проводит проверку по заявлению губернатора Федорищева о коррупции в российском футболе: «Устанавливаются все обстоятельства произошедшего»
Об этом рассказал начальник отдела информации и общественных связей Главного управления МВД России по Самарской области Александр Курбатов.
«В настоящее время управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области по заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – сказал Курбатов.
Сегодня Вячеслав Федорищев дал обещание по поводу своих заявлений: «Я за базар отвечу. Мы не должны финансировать преступников».
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