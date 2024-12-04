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  • Глава Самарской области про Осинькина: «Мы все верим в него. Я не могу принять решение, которое подведет 3 млн человек и даст удовлетворение одному. Отступные 100 млн – да я спать не буду»
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Глава Самарской области про Осинькина: «Мы все верим в него. Я не могу принять решение, которое подведет 3 млн человек и даст удовлетворение одному. Отступные 100 млн – да я спать не буду»

Глава Самарской области заявил, что Игорь Осинькин не покинет «Крылья Советов».

Сообщалось, что главный тренер «Крыльев Советов» хочет уйти – ему не понравились слова губернатора Самарской области про «100 млн за увольнение непрофессионала». После этого Вячеслав Федорищев заявил: «Он до конца будет в «Крыльях», болельщики решили. Наслаждайтесь теперь. Даже если захочет заплатить, чтобы уйти – его не отпустят».

– Тренера нельзя уволить, потому что есть отступные, которые я не могу назвать, потому что это, наверное, какая-то закрытая информация.

– 100 миллионов рублей.

– К примеру, 100 миллионов рублей. Если я приму решение о том, что 100 миллионов рублей в период проведения специальной военной операции я отдам за то, что тренер, который команду на таком месте держит и в раздевалке такие вещи говорит игрокам и так строит тренировочный процесс и таких ребят отправляет на скамейку, чтобы эти люди потом продали их туда-то подороже за свою прибыль, – я в этой ситуации буду неправ. Мне потом за эти 100 миллионов рублей... Да я сам с себя спрошу, спать не буду.

100 миллионов рублей – это огромное количество ФАПов (Фельдшерско-акушерский пункт – Спортс’‘), извините меня, и огромное количество помощи тем, кто нуждается в ней. Поэтому я такое решение принять не могу.

Если тренер придет ко мне и скажет, к примеру, «отпустите меня», но при этом, отматывая назад, два месяца назад, в сентябре, кто-то оплатил и заказал огромную информационную кампанию федеральную в поддержку этого тренера, чтобы его оставить, чтобы он команду сплачивал и тренировал и довел до конца какие-то процессы.

– Его и любят заслуженно в футбольной среде.

– Заслуженно очень любят. Поэтому я не имею права не советоваться с болельщиками. Они за Осинькина. Я тоже болельщик. Я знаю болельщиков, они у нас такие ортодоксальные и серьезные, они уважаемого тренера никуда не отпустят, спросят с него на 100%.

Он принял решение остаться, закрепиться тренером – и те люди, которые его поддерживают – и все, болельщики верят и ждут результата. Они верят в восьмое место.

Мы все, болельщики, верим в Осинькина, верим в то, что он команду нашу сильную, которая «Зенит» побеждает 3:1 на их поле (3:2 – Спортс’‘), он доведет до восьмерки и покажет блестящую игру. Он красавчик! Поэтому мы с удовольствием будем наблюдать за их игрой. Я не могу себе позволить принять решение, которое подведет миллион, три миллиона человек и даст удовлетворение одному. Не могу, – сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в эфире «России 24».

Осинькин теперь сам уйдет из «Крыльев»? Губернатор задел его «увольнением непрофессионала за 100 млн»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Россия 24»
logoИгорь Осинькин
logoпремьер-лига Россия
logoКрылья Советов
Политика
Вячеслав Федорищев
отставки
деньги
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