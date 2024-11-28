Новое в судейском скандале: РПЛ ждет от губернатора доказательств, а он говорит, что уже передал их следствию

Пока нет конкретики, но есть реакции.

РПЛ отреагировала на слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева – 26 ноября тот рассказал , что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».

Экстренное заседание из-за слов Федорищева состоялось сегодня.

РПЛ ждет доказательств коррупции

По итогам экстренного собрания клубов РПЛ опубликовала заявление. Вот, пожалуй, его главная часть:

«Когда обсуждение недостатков судейства переходит в плоскость обвинений, крайне важно подкреплять любые утверждения доказательствами. В противном случае, безосновательная позиция обесценивает усилия клубов, Лиги и наших партнеров по развитию премиального национального спортивного продукта, оскорбляет чувства болельщиков, наносит непоправимый вред деловой репутации и может повлечь имиджевые и экономические потери.

При этом мы максимально заинтересованы в раскрытии достоверной информации и готовы оказывать любую поддержку лицам, которые обладают сведениями, способными повлиять на репутацию клубов РПЛ. Если такие сведения подкреплены фактами».

Что сделала РПЛ : «В связи с этим мы направили письмо губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе.

Заявляем о необходимости проведения расследования по изложенным фактам, выражаем полную готовность принять участие в данном процессе и инициировать обращение в юрисдикционные органы РФС, а также правоохранительные органы для установления и наказания виновных лиц».

Полный текст заявления – тут .

Алаев обещает суровое наказание, если будут доказательства. И говорит, что дело не замнут

Дальше президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопросы журналистов – его цитаты приводят «Чемпионат» и «Спорт-Экспресс»:

● Наказание будет строжайшим в случае подтверждения : «Я не понимаю, что происходило два месяца между общением губернатора с неким человеком и его заявлением. Если вдруг подтвердится, что все это правда, клуб должен понести строгое наказание. Мы хотим знать все, хотим знать фамилию человека. У лиги нулевая терпимость к коррупционным схемам. По индустрии нанесен репутационный удар. Я готов хоть сегодня вылететь в Самару и провести нужные мероприятия. Главное – разобраться в ситуации и наказать виновных, если они виновны.

Есть спортивные наказания – снятия очков, дисквалификации. А есть уголовное право. Если есть фактура, то нужно разбираться. Губернатор говорит, что фактура есть. Пришел человек из клуба, функционер, который пришел и просил деньги на коррупционные схемы. С этим всем нужно разбираться. Сейчас говорить о наказаниях будет голословным. Нанесен огромный репутационный удар по отношению к футболу».

● Дело так просто не закончится : «Я не хочу думать о том, что это будет растворяться. Когда такие люди заявляют о таких вещах, они в любом случае имеют последствия. Уверен, что никто назад не сдаст». И еще: «Выйти из этой ситуации чистенькими никому не получится, если все подтвердится. Поэтому надо всем собраться, разобраться и точка». Алаев считает так: «Надо довести ситуацию до логичного финала. Либо взять свои слова назад и извиниться, либо наказать виновных. Удар нанесен по всей индустрии. Третьего финала я не вижу. Я все сделаю для того, чтобы не было финала, когда все успокоится, а мы останемся запачканными».

● Из-за слов Федорищева у спонсоров вопросы к клубам : «Спонсоры начинают разговоры о том, чтобы пересмотреть условия контрактов с клубами. Клубы называть не буду. Не говоря уже просто о репутационном ударе».

● Что значат ролики от игроков и тренера «Крыльев» : «Почему футболисты и тренер «Крыльев» записывают сообщения, которые они записывали вчера, я не знаю. Это их дело. Я призываю сначала разобраться, а потом уже кричать лозунги. Немного у нас как-то все перепутано»,

● Почему представителей «Крыльев» не было на заседании : «Тема для руководителей «Крыльев» чувствительная. Мы созванивались с Вадимом Андреевым вчера несколько раз. Он объяснил, почему участие принять не сможет. Более мне сказать пока нечего. Уверен, Вадим скоро все расскажет».

● Нужна большая открытость от судей : «Никто не пытался сделать акцент на судьях, как на зле. Говорили, что закрытость судейской истории отчасти порождает вопросы у общественности. Если бы имели больше доступа, было бы меньше вопросов по тем или иным решениям. Сегодня очень четко подчеркнул, что нет никакого желания переложить на судей. Судейские предложения в установленном порядке – посмотрели документы, сделали предложения, направили в РФС, уверен, этот вопрос будет включен. Сейчас судейский корпус говорит, что так будет лучше. Удобный режим. Обсудим на исполкоме».

● Очень сложная история для него самого : «Нынешняя ситуация – самый большой удар, с которым мне пришлось столкнуться в РПЛ. На отстранение от Европы мы повлиять не можем, а тут удар. Последний раз по мне так била история с Кокориным и Мамаевым».

Губернатор «немножко разочарован» итогами собрания РПЛ. Говорит, что уже передал факты следствию

Через несколько минут после заявления РПЛ Федорищев записал кружок в телеграм-канале:

«Последние несколько дней вынужден участвовать в жизни футбола – нашего основного, одного из любимых видов спорта. Увидел заявление РПЛ: все команды собрались, обсудили, приняли резолюцию о том, что все хорошо, и просили меня передать факты по поводу моего заявления. Ну, факты я передал в правоохранительные органы.

Я сейчас плотно занимаюсь [этим], в интересах следствия не могу озвучивать. Но, честно говоря, немножко разочарован. Ожидал, что все команды воспользуются возможностью перейти на новый уровень чистоты и честности, но ничего страшного: мы за чистый спорт, он победит».

А что вообще происходит?

Кратко напомним – на случай, если вы пропустили.

Во вторник днем Федорищев опубликовал видео выступления перед помощником президента РФ Алексеем Дюминым и премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам губернатора, сотрудник «Крыльев Советов» пару месяцев назад попросил у него 36 миллионов рублей – на возврат долга «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

При этом через пару часов после публикации Федорищев уточнил, что доказательств коррупции у него нет. Также в разговоре с РБК он добавил, что уже доложил о ситуации министру спорта Михаилу Дегтяреву. Мы полностью разбирали эту историю здесь .

РФС реагировал оперативно – заверил, что на связи с губернатором, и назвал изложенные факты поводом для обращения в правоохранительные органы.

Такое же мнение выразил глава РПЛ Александр Алаев. И сказал: «Лига провела мониторинг работы судейского корпуса и сформировала ряд практических предложений для повышения его эффективности и прозрачности, которые ранее направили в РФС для рассмотрения на исполкоме в декабре текущего года. На протяжении последней пары лет мы последовательно выступаем за прозрачность работы судейского корпуса и его информационную открытость».

Федорищев позже снова коснулся этой темы – о судействе, отставках в «Крыльях» и зарплатах. Также высказывались Игорь Осинькин и несколько игроков «Крыльев», а также гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров и бывший директор «Крыльев» по развитию Александр Шикунов.

Главные цитаты – тут .

«Такого еще не было», «Люди должны сесть». Реакция нашего спорта на слова о коррупции «Крыльев»

Фото: РИА Новости /Александр Казаков, Владимир Астапкович, Максим Богодвид