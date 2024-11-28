Новое в судейском скандале: РПЛ ждет от губернатора доказательств, а он говорит, что уже передал их следствию
Пока нет конкретики, но есть реакции.
РПЛ отреагировала на слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева – 26 ноября тот рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».
Экстренное заседание из-за слов Федорищева состоялось сегодня.
РПЛ ждет доказательств коррупции
По итогам экстренного собрания клубов РПЛ опубликовала заявление. Вот, пожалуй, его главная часть:
«Когда обсуждение недостатков судейства переходит в плоскость обвинений, крайне важно подкреплять любые утверждения доказательствами. В противном случае, безосновательная позиция обесценивает усилия клубов, Лиги и наших партнеров по развитию премиального национального спортивного продукта, оскорбляет чувства болельщиков, наносит непоправимый вред деловой репутации и может повлечь имиджевые и экономические потери.
При этом мы максимально заинтересованы в раскрытии достоверной информации и готовы оказывать любую поддержку лицам, которые обладают сведениями, способными повлиять на репутацию клубов РПЛ. Если такие сведения подкреплены фактами».
Что сделала РПЛ: «В связи с этим мы направили письмо губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе.
Заявляем о необходимости проведения расследования по изложенным фактам, выражаем полную готовность принять участие в данном процессе и инициировать обращение в юрисдикционные органы РФС, а также правоохранительные органы для установления и наказания виновных лиц».
Полный текст заявления – тут.
Алаев обещает суровое наказание, если будут доказательства. И говорит, что дело не замнут
Дальше президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопросы журналистов – его цитаты приводят «Чемпионат» и «Спорт-Экспресс»:
● Наказание будет строжайшим в случае подтверждения: «Я не понимаю, что происходило два месяца между общением губернатора с неким человеком и его заявлением. Если вдруг подтвердится, что все это правда, клуб должен понести строгое наказание. Мы хотим знать все, хотим знать фамилию человека. У лиги нулевая терпимость к коррупционным схемам. По индустрии нанесен репутационный удар. Я готов хоть сегодня вылететь в Самару и провести нужные мероприятия. Главное – разобраться в ситуации и наказать виновных, если они виновны.
Есть спортивные наказания – снятия очков, дисквалификации. А есть уголовное право. Если есть фактура, то нужно разбираться. Губернатор говорит, что фактура есть. Пришел человек из клуба, функционер, который пришел и просил деньги на коррупционные схемы. С этим всем нужно разбираться. Сейчас говорить о наказаниях будет голословным. Нанесен огромный репутационный удар по отношению к футболу».
● Дело так просто не закончится: «Я не хочу думать о том, что это будет растворяться. Когда такие люди заявляют о таких вещах, они в любом случае имеют последствия. Уверен, что никто назад не сдаст». И еще: «Выйти из этой ситуации чистенькими никому не получится, если все подтвердится. Поэтому надо всем собраться, разобраться и точка». Алаев считает так: «Надо довести ситуацию до логичного финала. Либо взять свои слова назад и извиниться, либо наказать виновных. Удар нанесен по всей индустрии. Третьего финала я не вижу. Я все сделаю для того, чтобы не было финала, когда все успокоится, а мы останемся запачканными».
● Из-за слов Федорищева у спонсоров вопросы к клубам: «Спонсоры начинают разговоры о том, чтобы пересмотреть условия контрактов с клубами. Клубы называть не буду. Не говоря уже просто о репутационном ударе».
● Что значат ролики от игроков и тренера «Крыльев»: «Почему футболисты и тренер «Крыльев» записывают сообщения, которые они записывали вчера, я не знаю. Это их дело. Я призываю сначала разобраться, а потом уже кричать лозунги. Немного у нас как-то все перепутано»,
● Почему представителей «Крыльев» не было на заседании: «Тема для руководителей «Крыльев» чувствительная. Мы созванивались с Вадимом Андреевым вчера несколько раз. Он объяснил, почему участие принять не сможет. Более мне сказать пока нечего. Уверен, Вадим скоро все расскажет».
● Нужна большая открытость от судей: «Никто не пытался сделать акцент на судьях, как на зле. Говорили, что закрытость судейской истории отчасти порождает вопросы у общественности. Если бы имели больше доступа, было бы меньше вопросов по тем или иным решениям. Сегодня очень четко подчеркнул, что нет никакого желания переложить на судей. Судейские предложения в установленном порядке – посмотрели документы, сделали предложения, направили в РФС, уверен, этот вопрос будет включен. Сейчас судейский корпус говорит, что так будет лучше. Удобный режим. Обсудим на исполкоме».
● Очень сложная история для него самого: «Нынешняя ситуация – самый большой удар, с которым мне пришлось столкнуться в РПЛ. На отстранение от Европы мы повлиять не можем, а тут удар. Последний раз по мне так била история с Кокориным и Мамаевым».
Губернатор «немножко разочарован» итогами собрания РПЛ. Говорит, что уже передал факты следствию
Через несколько минут после заявления РПЛ Федорищев записал кружок в телеграм-канале:
«Последние несколько дней вынужден участвовать в жизни футбола – нашего основного, одного из любимых видов спорта. Увидел заявление РПЛ: все команды собрались, обсудили, приняли резолюцию о том, что все хорошо, и просили меня передать факты по поводу моего заявления. Ну, факты я передал в правоохранительные органы.
Я сейчас плотно занимаюсь [этим], в интересах следствия не могу озвучивать. Но, честно говоря, немножко разочарован. Ожидал, что все команды воспользуются возможностью перейти на новый уровень чистоты и честности, но ничего страшного: мы за чистый спорт, он победит».
А что вообще происходит?
Кратко напомним – на случай, если вы пропустили.
Во вторник днем Федорищев опубликовал видео выступления перед помощником президента РФ Алексеем Дюминым и премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам губернатора, сотрудник «Крыльев Советов» пару месяцев назад попросил у него 36 миллионов рублей – на возврат долга «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
При этом через пару часов после публикации Федорищев уточнил, что доказательств коррупции у него нет. Также в разговоре с РБК он добавил, что уже доложил о ситуации министру спорта Михаилу Дегтяреву. Мы полностью разбирали эту историю здесь.
РФС реагировал оперативно – заверил, что на связи с губернатором, и назвал изложенные факты поводом для обращения в правоохранительные органы.
Такое же мнение выразил глава РПЛ Александр Алаев. И сказал: «Лига провела мониторинг работы судейского корпуса и сформировала ряд практических предложений для повышения его эффективности и прозрачности, которые ранее направили в РФС для рассмотрения на исполкоме в декабре текущего года. На протяжении последней пары лет мы последовательно выступаем за прозрачность работы судейского корпуса и его информационную открытость».
Федорищев позже снова коснулся этой темы – о судействе, отставках в «Крыльях» и зарплатах. Также высказывались Игорь Осинькин и несколько игроков «Крыльев», а также гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров и бывший директор «Крыльев» по развитию Александр Шикунов.
Главные цитаты – тут.
«Такого еще не было», «Люди должны сесть». Реакция нашего спорта на слова о коррупции «Крыльев»
Фото: РИА Новости/Александр Казаков, Владимир Астапкович, Максим Богодвид
Пусть проверят там все, чую губер не просто так это все поднял