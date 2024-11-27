«А еще эти премии...» Созвали экстренную встречу в РПЛ, обращение в органы было: самарское дело о коррупции шумит

Губернатор добавил деталей.

Российский футбол взбудоражен скандальным высказыванием губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева про коррупцию в судействе. Во вторник Федорищев рассказал , что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».

В среду странноватыми роликами в поддержку идеи очищать спорт высказались игроки и главный тренер «Крыльев», а РПЛ созвала экстренную встречу.

Клубы РПЛ соберутся в четверг вне плана: наверняка обсудят коррупцию. На следующий день онлайн-исполком РФС

Премьер-лига организовала экстренное собрание, это внеочередная встреча без конкретной повестки – в самой организации пояснять отказались, но совпадение такое, что сомнений не остается.

По информации «Матч ТВ», решение внепланово собрать представителей клубов в РПЛ приняли буквально утром в среду.

Причем это будет не созвон, а личный формат. Для «Матча» несколько клубов сразу уточнили, что недавно получили приглашение и точно будут присутствовать.

В пятницу – плановое заседание исполкома РФС, по данным «РБ Спорт» его проведут в онлайн-режиме, потому что некоторые члены в отъезде и не смогли бы быть лично.

«Крылья» выложили обращения игроков и тренера. Все призывают к очищению спорта, как и губернатор

Днем в среду телеграм-канал «Крыльев Советов» превратился в площадку для публичной поддержки губернаторской инициативы.

Клуб еще до этого, почти сразу после публикации, репостнул полную версию того самого выступления Вячеслава Федорищева, а теперь – слова в ту же сторону с хэштегом #чистыйспорт, который призвал использовать губернатор.

Просто цитаты.

Главный тренер Игорь Осинькин : «Наверное, это решение в том числе последними нашими играми навеяно. Такие попытки уже предпринимались и, наверное, сейчас такое время, когда можно и нужно всем договориться и играть в такой футбол – будем говорить, фэйр-плей. В целом я могу говорить только о какой-то спортивной составляющей – все-таки я не функционер, а главный тренер. И мне, как тренеру, хотелось бы, чтобы спорт в этом направлении был максимально чистым».

Вратарь Иван Ломаев : «Как профессиональный футболист, уверен, что спорт должен строиться на основах честной и справедливой игры. В нашем судейском корпусе работают профессионалы, заслуживающие уважения, и мы не хотим, чтобы их репутация страдала из-за недобросовестных действий некоторых личностей. Инициатива главы Самарской области – важный шаг к повышению прозрачности и укреплению доверия в спорте всех тех мальчишек и девчонок, которые вдохновляются нашей игрой. Сила в правде – мы за чистый спорт!»

Запасной вратарь Евгений Фролов : «Как спортсмен я выступаю за чистоту в спорте. Давайте все вместе приложил усилия и сделаем футбол честным и достойным видом спорта».

Защитник Томас Гальдамес (на испанском с субтитрами): «Каждый спортсмен посвящает годы упорного труда, чтобы добиться успеха. Спорт обретает ценность тогда, когда он основан на принципах честной и равной игры. Сила в правде – мы за чистый спорт!»

«Взаимодействие с органами ведется, но аккуратно». Главное из уточнений Федорищева

Губернатор дополнительно пообщался с журналистами, чтобы прояснить свою позицию. Он вышел на видеосвязь прямо со скамейки в тренажерном зале.

Вот главное, о чем сказал 35-летний губернатор Федорищев.

О последствиях для «Крыльев» : «Честно, еще полгода назад я не был погружен в футбол так сильно. Сейчас разобрался. «Крылья Советов» – легендарная команда, которая у нас была, есть и будет. Но история, произошедшая в клубе, – не единственная. Есть сложившаяся система. Решение я принял, планирую доводить до конца. Молодые спортсмены видят, что сейчас есть факторы, влияющие на результат игры. Не их стремление, а возможность клуба договориться о финансировании судейской неофициальной истории. В Самаре мы приняли решение, что, если не будем финансировать эту систему, она отпадает.

Мы осознаем меру ответственности за «Крылья». Уверен, что в РФС с ответственными чиновниками обсудим. В бюджет клуба мы направляем 1,8 миллиарда рублей – это очень много, особенно во время СВО. Но это профессиональная команда, которая влияет на массовый спорт. Было выявлено много экономической неэффективной работы, а далее мы нашли шантаж, из-за которого деньги уходят на коррупционные схемы. У нас хорошие отношения с РФС, мы работаем с ними. Добавлю, что мне позвонили несколько губернаторов и предложили идеологию «чистый спорт». Я не один. Ответственность за клуб несу я».

Обращались ли в правоохранительные органы : «Требовали не бюджетные деньги. Как я понял, просили наличный расчет. Если регион финансирует команду, это обнал или бартер. Представители довели до губернатора: долг существенный, нужно им заняться. У меня есть факты, чтобы обратить внимание на проблему, не бояться признать ее наличие. Знаю, судейский корпус в большинстве своем состоит из порядочных людей, но остались метастазы. Взаимодействие с правоохранительными органами ведется, но очень аккуратно.

За последний месяц у судей произошло резонансное отстранение без объяснений причин. Эти вещи связаны. У нас в клубе произошли изменения, будут еще. Но я просто предложил своим коллегам-губернаторам не давать бюджетных денег в коррупционную систему, если она есть. А добиться чистого спорта».

О легионерах из стран НАТО и недружественных стран в бюджетных клубах : «Назову цифру, которая меняется из года в год: около 4 миллиардов рублей мы направляем в профессиональные команды. Это очень много. Ребята на СВО много в чем нуждаются, на линии соприкосновения многого не хватает. Профессиональный спорт должен развиваться без огромных бюджетных денег. Аудит показал, что вопросом нужно заниматься, нельзя рубить шашкой. Мы пойдем по модели Нижнего Новгорода, где сформировано АНО, которое занимается управлением регионального спорта».

Было ли заявление реакцией на судейство против «Ахмата» (2:1) : «Сумма 36 миллионов уже одиозная. Что это? Аферист на аферисте или все по-настоящему? Представьте, сколько людей рассчитывали, что они будут иметь достаток, а они его не получили. Но я уважительно отношусь к судьям. Есть отдельные элементы, которые нужно рвать как гнилые зубы, чтобы они не мешали развиваться организму. Но доказательств у меня нет, я говорю про системный вопрос. И это важнее, чем один матч».

Кто сообщил про 36 млн : Как вы понимаете, я никому не должен озвучивать детали. Вы назвали разные фамилии. [Тархан] Джабраилов обеспечивал там, где нет полномочий федерального и регионального бюджета, в первую очередь военнослужащих. Работу только начинаем. Она сложная с точки зрения организации.

Второго человека (Руслана Алиева – Спортс’‘) – слышал. Да, знаю, что он работал в «Крыльях», может показаться одним из участников организации финансирования клуба. Если в самой команде нет желания или необходимости проводить такой аудит... Писали, что я инициировал крупные проверки. Аудит идет полным ходом. Есть системные вещи, которые нужно решать чуть позже. Некоторые результаты приводят к точечным заменам. Уверен, если будут у коллег из правоохранительных органов сообщения, они, как всегда, доведут до меня эту информацию».

Кто отправлен в отставку, кроме Сергея Корниленко : «Было принято решение по двум функционерам. Я не конечная инстанция, не увольняю сотрудников клуба. Мы согласовали для себя концепцию стратегии на ближайшие три года. Во-первых, команда должна стабильно находиться в восьмерке, уверенно быть шестой-восьмой. Во-вторых, нужно три новых представителя самарского футбола в команде. В-третьих, посещаемость должна достигнуть 30 тысяч, у нас в пике сейчас еле-еле 14.

Александр Дюков просил обратить внимание на это, поскольку зрителей на трибунах катастрофически мало. В-четвертых, мы должны вернуть ощущение праздника в город, когда играет родная команда. В-пятых, перенаправляем бюджетные средства из профессионального спорта в массовый. Наша задача – минимизировать до нуля участие бюджетных денег. Хотим до 20 процентов снизить представительство бюджетного компонента в «Крыльях».

Заявление – факты или догадки : «Я сделал доклад, где обозначил проблематику конкретного клуба РПЛ. Проблематика в том, что, по информации достаточно ответственных руководителей как в клубе, так и вне клуба в судейской системе, «Крылья» обязаны выплатить 36 миллионов по понятиям людям, которые представляют судейскую систему, а также, чтобы хорошо судили. Нужно прекратить это делать, с точки зрения того, что я объявил. Если бы была информация, которая приравнивалась бы к фактам, можно было бы обращаться [в правоохранительные органы]».

О зарплатах и неустойках тренеров (с намеком на Игоря Осинькина) : «По поводу зарплат сложный вопрос. Я знаю прецеденты, когда тренер не самого сильного клуба получает порядка 100 миллионов фикс, а есть еще премии и так далее. Извините меня, но 100 млн рублей в год – это достаточно серьезное вознаграждение. А еще эти премии... У меня есть вопросы к этому. Если человек так оценен профессиональным сообществом, другие клубы приглашают его на 120 млн рублей в год, а у нас платят 100, и он показывает должный результат – хорошо. А если он стоит 1 млн в месяц, 12 млн в год, а у нас платят 100 млн, это вызывает вопросы. Я не говорю про нас, это в целом.

У каждого региона, который поддерживает профессиональный футбол, есть право регулировать это. Если контракты, которые уже заключены, но я, если бы хотел, мог бы на них повлиять. К примеру: наверняка в каком-нибудь профессиональном футбольном клубе есть тренер, за увольнение которого нужно заплатить 100 млн рублей. Я говорю абстрактно, но наверняка такой есть.

Если по каким-то причинам он не показывает хорошую игру, но сообщество, которое за ним стоит и занимается агентской деятельностью, инициирует кампанию в СМИ по его защите, хотя, по идее, его нужно снять за плохую игру... 100 млн рублей за то, чтобы уволить непрофессионала, человека, который стал непрофессионалом, это ту мач. Должны быть какие-то другие формы. Поэтому много здесь вопросов».

«Порядок наводить нужно. Судя по всему, Хачатурянцу не дали». Новые реакции на громкие слова

В среду появилось еще несколько заметных мнений.

Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ждет подтверждений : «Думаю, если он [губернатор] это заявил, у него должны быть какие-то данные или факты. Никто не против, чтобы у нас судейство было идеальным. На заборе тоже много что написано, подходишь – а он деревянный. Если есть факты – надо о них говорить. В этом сезоне столько результативных ошибок против нашей команды. Мы же не кричим об этом на каждом углу. Если бы мы были замечены в таких [судейских] делах, наверное, столько бы ошибок против нас не было. Единственный раз сейчас ошибки появились в нашу сторону в игре с «Крыльями Советов».

Бывший директор «Крыльев» по развитию Александр Шикунов тоже не понимает : «Сейчас общаюсь с людьми из клуба, не знаю, откуда это прилетело губернатору. Говорить о коррупции – его право, но кто ему это сообщил? Непонятно, куда это приведет. Посмотрим, как эту историю доведут до конца. Это уже высечено, вся страна обсуждает, так что на полпути не бросишь. Пусть губернатор назовет фамилию человека, рассказавшего о 36 млн. Может, ему кто‑то за рюмкой ляпнул. Все бывает».

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская не видит перспектив у этого дела: «На моей памяти это уже какая-то десятая кампания за чистоту российского футбола. Дело в том, что такими «заявами» коррупцию не победить. Это сложная, систематическая работа.

Прежде всего она связана с тем, что надо растить поколение людей, которые на клеточном уровне не приемлют любые проявления нечестной борьбы в футболе. А у нас, к сожалению, в судейском корпусе, как и в тренерском, нет обновления. Нет ни тренеров, ни судей. А там, где замкнутое сообщество, в котором годами ничего не меняется, ничего хорошего не жди – на развития, ни движения вперед. Поэтому я не вижу перспектив у выступления губернатора Самарской области».

Комментатор Георгий Черданцев вспомнил бывшего президента РПЛ Ашота Хачатурянца: «Могу только повторить то, что сказал Губерниев. Если это идет от губернатора, это серьезно, и правоохранительные органы ситуацию в стороне не оставят. Такие дела начинаются именно сверху. Если вспомнить «Кальчополи» в Италии, как только за дело берется прокуратура, оно доводится до логического завершения. У нас пока таких прецедентов не было, но и губернаторы у нас не выступали с такими заявлениями. Федорищев – новый человек, из команды [помощника президента РФ Алексея] Дюмина. Думаю, что это очень серьезный прецедент. Посмотрим, какие шаги будут предприняты. Порядок, конечно, наводить нужно.

Знаю, что в свое время Ашот Хачатурянц старался навести порядок в судейском корпусе. Были случаи и проверки на детекторе лжи, и жестких отстранений. Он подходил к вопросу серьезно. Судя по всему, ему не дали это сделать до конца, так как не все заинтересованы в том, чтобы очистить футбол. Если новое поколение политиков взялось за это дело, то хотелось бы, чтобы оно было доведено до логического завершения».

«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн в год. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳

К чему приведет заявление о взятках российским судьям?

Фото: РИА Новости /Евгений Одиноков, Александр Вильф, Владимир Астапкович; Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press ; t.me/Fedorischev63 ; vk.com/fckssamara /Виктор Лунченко