  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дело о домогательствах 82-летнего Ле Гре закрыто. Экс-главу FFF обвиняли в том, что он предлагал сотрудницам секс втроем, называл одну коллегу «большой сукой», другую – «горячей штучкой»
35

Дело о домогательствах 82-летнего Ле Гре закрыто. Экс-главу FFF обвиняли в том, что он предлагал сотрудницам секс втроем, называл одну коллегу «большой сукой», другую – «горячей штучкой»

Закрыто дело в отношении экс-главы FFF, подозревавшегося в домогательствах.

В 2023 году Ноэль Ле Гре, занимавший пост президента Федерации футбола Франции (FFF) с 2011 года, подвергся критике за слова о Зинедине Зидане. Также бывшие сотрудницы FFF обвинили его в непристойном поведении. Вскоре бывший мэр Генгама был отстранен от должности, а позже ушел в отставку.

В отношении Ле Гре велось расследование по обвинениям в сексуальных домогательствах. В частности, экс-президент FFF якобы называл одну из коллег «горячей штучкой», просил тренера женской сборной Франции «прикоснуться к нему губами», предлагал сотрудницам секс втроем и называл генсека FFF «большой сукой», отмечая, что ему «полезно трахнуть высокую блондинку».

По данным RMC Sport, 82-летний Ле Гре предстал перед судом по обвинению в домогательствах. Дело было окончательно закрыто без дальнейших действий из-за нехватки данных о правонарушениях. Это произошло 17 октября, но известно о закрытии дела стало только сейчас.

«Я приветствую это решение, признающее честность моего клиента. Глубокое уголовное расследование смогло подтвердить, что ни одно из обвинений, которые были поспешно выдвинуты против него, не выдерживает критики», – заявил адвокат Ле Гре Тьерри Марембер.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: RMC Sport
logoСборная Франции по футболу
logoлига 1 Франция
происшествия
Федерация футбола Франции
Ноэль Ле Гре
брань
дискриминация
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-глава FFF Ле Гре: «Разве сказать женщине, что у нее красивое платье, – это плохо? Сегодня – да. Это могут посчитать сексуальным домогательством»
269 ноября 2023, 10:40
Ле Гре об обвинениях в домогательствах: «Незаслуженное линчевание в СМИ, я никому не сделал ничего плохого. У меня трое детей и девять внуков, неприятно каждый день видеть ложь в газетах»
27 ноября 2023, 19:24
Ноэль Ле Гре: «Я никогда никого не домогался – ни морально, ни сексуально. Не знаю, кто стоит за этими интригами, но рано или поздно я это выясню»
1228 февраля 2023, 22:16
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кин о словах Бруну про тен Хага: «Слишком поздно – как капитан «МЮ» он делал недостаточно, не проявлял лидерских качеств. Игроки переживают не об уходе тренера, а о себе»
3 минуты назад
Мостовой заявил, что пройдет стажировку в «Динамо»: «После подставы от «Спартака» даже не задумывался. «Динамо» проявило уважение. На месте решим, чем буду заниматься»
3 минуты назад
Лунев о реакции Черданцева на слова о том, что комментатор «не совсем разбирается в футболе»: «Не совсем адекватная. Ничего оскорбительного я не сказал»
711 минут назад
Хедира обращался к лайф-коучу, потому что заскучал через две недели после окончания карьеры: «Он помог мне спланировать вторую жизнь и справиться с эмоциями»
1021 минуту назад
Мората об Испании на Евро: «Читал, что победа невозможна, а я недостаточно хорош для капитанства. Мы выиграли благодаря командному духу – лишь после этого все поняли, как хороши испанские игроки»
425 минут назад
Невилл считает Бруну единственным хорошим трансфером «МЮ» за 10 лет: «Остальные деградировали. Амориму нужно это изменить, иначе он провалится так же, как и все остальные»
1439 минут назад
Неверкузен – прошлое, Неверлузен – настоящее. Сможете камбэчить за «Байер», как Алонсо?
сегодня, 11:00Спецпроект
«Рома» рассматривает Лэмпарда, Манчини, Аллегри, Сарри, Соузу и других на замену Юричу. Де Росси возвращать не планируют
36сегодня, 10:55
Мората о «Золотом мяче» Родри: «Горжусь тем, что испанский футболист на вершине мира. Такие игроки, как он и Бускетс – архитекторы игры сборной»
8сегодня, 10:51
«Спартак» завтра отправит заявление в КДК, чтобы обжаловать удаление Литвинова в дерби с ЦСКА
28сегодня, 10:41
Ко всем новостям
Последние новости
Лапочкин о протесте «Спартака» на удаление Литвинова: «Никаких шансов. В департаменте поддержали решение позвать Сухого к монитору – Карасев назначен на кубковые матчи»
7 минут назад
У Латышонка повреждение прямой мышцы бедра. Предварительный срок восстановления – до месяца
321 минуту назад
Семин о «Спартаке»: «Очень сбалансированный состав – многого добьется, если будет стабильность. Должны извлечь уроки из ошибок, чтобы набирать очки»
431 минуту назад
Пеп согласен, что для титула АПЛ потребуется меньше очков: «Будь у «Сити» еще 5 дней на подготовку к «Борнмуту», сыграли бы лучше, возможно. Я говорил про календарь и тогда, когда мы побеждали»
342 минуты назад
Гладилин об удалениях в дерби: «Футбол – это не кикбоксинг, Сухой сделал все правильно и по делу»
243 минуты назад
Хавбек «Хьюстон Динамо» Эррера получил прямую красную за плевок в сторону арбитра в матче плей-офф МЛС. Экс-игрок «Атлетико» возмутился из-за предупреждения
56 минут назад
«Футбол отошел на второй план». «Валенсия» во 2-й раз попросила перенести матч Кубка Испании с «Парла Эскуэла» из-за наводнения. Игру переносили с 30 октября на 6 ноября
259 минут назад
Первая лига. «Урал» принимает «Родину»
14сегодня, 11:06Live
Экс-арбитр Федотов о драке в дерби: «Роше припаяют по полной – дадут 6 матчей и год условно. Литвинову одна, максимум две игры, думаю»
22сегодня, 10:53
Футболист-любитель погиб от удара молнии во время матча в Перу. У него был металлический браслет
9сегодня, 10:29