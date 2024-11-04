Дело о домогательствах 82-летнего Ле Гре закрыто. Экс-главу FFF обвиняли в том, что он предлагал сотрудницам секс втроем, называл одну коллегу «большой сукой», другую – «горячей штучкой»

Закрыто дело в отношении экс-главы FFF, подозревавшегося в домогательствах.

В 2023 году Ноэль Ле Гре , занимавший пост президента Федерации футбола Франции (FFF) с 2011 года, подвергся критике за слова о Зинедине Зидане . Также бывшие сотрудницы FFF обвинили его в непристойном поведении. Вскоре бывший мэр Генгама был отстранен от должности, а позже ушел в отставку.

В отношении Ле Гре велось расследование по обвинениям в сексуальных домогательствах. В частности, экс-президент FFF якобы называл одну из коллег «горячей штучкой» , просил тренера женской сборной Франции «прикоснуться к нему губами» , предлагал сотрудницам секс втроем и называл генсека FFF «большой сукой» , отмечая, что ему «полезно трахнуть высокую блондинку».

По данным RMC Sport, 82-летний Ле Гре предстал перед судом по обвинению в домогательствах. Дело было окончательно закрыто без дальнейших действий из-за нехватки данных о правонарушениях. Это произошло 17 октября, но известно о закрытии дела стало только сейчас.

«Я приветствую это решение, признающее честность моего клиента. Глубокое уголовное расследование смогло подтвердить, что ни одно из обвинений, которые были поспешно выдвинуты против него, не выдерживает критики», – заявил адвокат Ле Гре Тьерри Марембер.