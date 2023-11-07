Ле Гре об обвинениях в домогательствах: «Незаслуженное линчевание в СМИ, я никому не сделал ничего плохого. У меня трое детей и девять внуков, неприятно каждый день видеть ложь в газетах»

Ноэль Ле Гре назвал ложными обвинения в домогательствах.

Напомним, в феврале Ле Гре подал в отставку с поста главы Федерации футбола Франции. 81-летний функционер подвергся критике за слова о Зинедине Зидане. Также бывшие сотрудницы FFF обвинили его в непристойном поведении – сейчас в отношении Ле Гре ведется расследование по обвинениям в сексуальных домогательствах.

«Cчитаю, что это было незаслуженное линчевание в средствах массовой информации. Я не сделал никому ничего плохого. Но в какой-то момент я больше не мог выносить ежедневные статьи. У меня есть семья с тремя детьми и девятью внуками в возрасте от 22 до 30 лет. И каждый день видеть неправду в местных или национальных газетах не очень-то приятно.

Я не буду долго говорить по этому делу, потому что мои адвокаты потребовали отменить аудиторский отчет и оспорить его. На данный момент защита, которую я представил, заключается в том, что я ни о чем не осведомлен. Вы, присутствующие в этом помещении, знаете об этом больше меня», – сказал Ле Гре, выступая на заседании комиссии, которая расследует нарушения в различных спортивных федерациях.

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