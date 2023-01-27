Ле Гре просил тренера женской сборной Франции «прикоснуться к нему губами». Члена исполкома FFF он называл «моя любовь»

Еще одна женщина обвинила в неподобающем поведении.

Как сообщает Eurosport со ссылкой на L’Equipe, член исполнительного комитета Французской федерации футбола (FFF) Алин Риера рассказала, что 81-летний экс-глава FFF во время последнего заседания исполкома использовал «грубые слова» и «повторял неуместные выражения». Также он обращался к ней «моя любовь».

Кроме того, Риера рассказала об инциденте с участием Ле Гре и тренера женской сборной Франции Корин Диакр. Менеджер просил 48-летнюю экс-футболистку «прикоснуться к нему губами», хотел сам поцеловать ее.

На время расследования по поводу домогательств, сексизма и непристойного поведения Ле Гре отстранен от должности президента .

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