Ле Гре просил тренера женской сборной Франции «прикоснуться к нему губами». Члена исполкома FFF он называл «моя любовь»

Теги Сборная Франции по футболу лига 1 Франция женский футбол происшествия Федерация футбола Франции Ноэль Ле Гре сборная Франции жен девушки и спорт Корин Диакр Футбол

Еще одна женщина обвинила Ноэля Ле Гре в неподобающем поведении.

Как сообщает Eurosport со ссылкой на L’Equipe, член исполнительного комитета Французской федерации футбола (FFF) Алин Риера рассказала, что 81-летний экс-глава FFF во время последнего заседания исполкома использовал «грубые слова» и «повторял неуместные выражения». Также он обращался к ней «моя любовь».

Кроме того, Риера рассказала об инциденте с участием Ле Гре и тренера женской сборной Франции Корин Диакр. Менеджер просил 48-летнюю экс-футболистку «прикоснуться к нему губами», хотел сам поцеловать ее.

На время расследования по поводу домогательств, сексизма и непристойного поведения Ле Гре отстранен от должности президента Федерации футбола Франции.

Экс-коллега Ле Гре заявила, что он называл ее «горячей штучкой» и думает «лишь о том, что ниже пояса»: «Он помешан на своем пенисе»

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27 комментариев

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Дмитрий Басенков
Я не знаю, что такое сексизм и домагивания, но этих обвинений я боюсь больше всего, ибо здесь можно приписать буквально всё. Любые прикосновения, взгляды и слова. Конечно, я не буду женщин опосля этого любить(((.
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Pelerin
У деда маразм. А бабка в 48 могла бы и порадоваться, зря психанула )
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Дмитрий Басенков
Ответ melowchi
Типичный олдскульный французский ловелас времён Годара и его агония по тем временам. Современницам не понять
Мне 33 года и я по тем временам дико скучаю(((.
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Дмитрий Басенков
Ответ Val Smith
По мне так ничего хорошего в том что он лез к каждой юбке на работе нет. Мне вот не хотелось чтоб старый пердун наделенный властью лез к моей жене/матери/дочке.
Домагивания - понятия растяжимые. Это так можно что угодно пришить. Даже если женщин избегать.
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justbored
Ответ BiG ^SiZe^
каждая "жертва" могла бы запросто послать этого старца когда он к ним приставал и обзывал, думаете они не могли поставить его на место сказав "следи за языком", "я замужем", или просто на три буквы послать, да могли и еще как, тут дело в другом, когда просил прикоснуться губами она разве не могла послать его? он что, диктатор какой нибудь, и если ему отказать то расстреляют? Сами подумайте. А теперь в удобный момент все стали кричать како он плохой. Все кто обзывают деда во вранции да и на спортсе вы должны знать- вы рабы системы.
"Рабы системы" это сильно! ))
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justbored
Ответ Val Smith
По мне так ничего хорошего в том что он лез к каждой юбке на работе нет. Мне вот не хотелось чтоб старый пердун наделенный властью лез к моей жене/матери/дочке.
Никого по женской линии не забыли? ))
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BiG ^SiZe^
каждая "жертва" могла бы запросто послать этого старца когда он к ним приставал и обзывал, думаете они не могли поставить его на место сказав "следи за языком", "я замужем", или просто на три буквы послать, да могли и еще как, тут дело в другом, когда просил прикоснуться губами она разве не могла послать его? он что, диктатор какой нибудь, и если ему отказать то расстреляют? Сами подумайте. А теперь в удобный момент все стали кричать како он плохой. Все кто обзывают деда во вранции да и на спортсе вы должны знать- вы рабы системы.
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timerassl
«Французского поцелуя» хотел? А что все молчали до этого? Накидывать на вентилятор начинают. А за слова «любовь моя» от деда можно пересажать множество пенсионеров конечно
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justbored
"Мон амур", вы подумайте. Какие же грязные эти французы.
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Winterburn
Я все больше восхищаюсь этим старикашкой! Прямо дед жил каждый день, как последний))
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Dark.Babysitter
У чувака там всё понятно. Прогрессирующая деменция. Больной человек.
Но для журналистов и новости на спортсе это же ТОП!!!!!!!!!
Тут ок. Вы на своей волне.
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Mypta3uh23
Фантастика, человек домогается каждой с кем работает несколько лет и им всем пофиг, но как только появилась необходимость его слить - всем вдруг стало обидно
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Val Smith
По мне так ничего хорошего в том что он лез к каждой юбке на работе нет. Мне вот не хотелось чтоб старый пердун наделенный властью лез к моей жене/матери/дочке.
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Вячеслав Тотров
Через пару дней уже изнасилование всплывет .А ведь всего лишь не надо было пренебрежительно говорить о Зидане.
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justburn
Чей член его любовь?
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Великий Алонсо
Старый шалун 🤭🤭😏😏😏
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melowchi
Типичный олдскульный французский ловелас времён Годара и его агония по тем временам. Современницам не понять
+6
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А.Э.РАСИМ
Ответ Михаил Солдатенков
Когда у человека проблемы с головой, тут уже любая медицина бессильна.
Если верить французам.
Но французам верить себя не уважать.
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А.Э.РАСИМ
В общем, уничтожают в стиле Стросс-Кана.

Опыт у них есть.
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Toto89
Просто старый был в бреду, какой сексизм?!
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rigobersong
Жаль Ле Гре, конечно тут его сейчас будут помоями закидывать, и может где-то он действительно был не слишком тактичен, но кроме небольшого, где-то грубого и неуместного флирта что он сделал-то? Ну нравятся белому мужику женщины, приставал вроде не к малолетним, а уже дамам в годах, причем вроде силой никого не заставлял ничего делать, а на него столько всего вылилось:) Увы леваки победили, скоро Париж будет прекрасен не только на севере:)) Ждем когда арабская мафия придет к власти в сборной Франции:))
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Sevuska
Дед конечно не конкуренция Алвесу , но вполне себе в теме .
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Sevuska
А вот и материальчик для вечерней подрочки подъехал 😎
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Кеды и бутса
Ле Гре и амазонки.
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Михаил Солдатенков
Когда у человека проблемы с головой, тут уже любая медицина бессильна.
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