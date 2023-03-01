Ноэль Ле Гре: «Я никогда никого не домогался – ни морально, ни сексуально. Не знаю, кто стоит за этими интригами, но рано или поздно я это выясню»

ответил на обвинения в сексуальных домогательствах.

В отношении бывшего президента Федерации футбола Франции ведется расследование по обвинениям в сексуальных домогательствах. В частности, экс-президент FFF называл одну из коллег «горячей штучкой», просил тренера женской сборной Франции «прикоснуться к нему губами», предлагал сотрудницам секс втроем и называл генсека FFF «большой сукой», отмечая, что ему «полезно трахнуть высокую блондинку».

«Я полностью опровергаю это, и я бы не стоял перед вами, если бы лгал. Я никогда никого не домогался – ни морально, ни сексуально. Я удивлен всеми этими интригами. Я не знаю, кто за этим стоит, но рано или поздно я это выясню.

Я не сделал ничего плохого, и мы с моими адвокатами ждем, что будет дальше. Это расследование прокуратуры. Писали «Миссис С... говорит, что», но кто такая миссис С...? Мои адвокаты и я неоднократно обращались к инспекторам за разъяснениями, чтобы я мог ответить на эти обвинения, они всегда отказывались присылать нам элементы дела, чтобы я мог защитить себя.

Я могу сказать, что в ко мне очень хорошо относятся многие сотрудники», – сказал Ле Гре в интервью L’Equipe.

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