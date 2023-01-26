Экс-коллега Ле Гре заявила, что он называл ее «горячей штучкой» и думает «лишь о том, что ниже пояса»: «Он помешан на своем пенисе»

Экс-коллега Ноэля Ле Гре подтвердила его склонность к неподобающему поведению.

Женщина, которая работала на Ле Гре в его компании в Генгане, в интервью Presse-Ocean выступила с осуждающими заявлениями в адрес бывшего руководителя.

«Он не раз говорил мне «Да ты, должно быть, горячая штучка» и «Нет ничего плохого в том, чтобы доставить себе удовольствие». Он думает только о том, что ниже пояса.

А алкоголь делал его более раскованным. Все знали о его поведении. Мы между собой говорили о том, что он охотник, что он помешан на своем пенисе.

Он утрачивал чувство собственного достоинства. А когда я начала ему сопротивляться, он превратил мою жизнь в ад и был похож на маленького зверя», – сказала женщина, решившая сохранить анонимность.

На время расследования Ле Гре отстранен от должности президента футбола Франции.

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