Экс-коллега Ле Гре заявила, что он называл ее «горячей штучкой» и думает «лишь о том, что ниже пояса»: «Он помешан на своем пенисе»

Теги происшествия Федерация футбола Франции Ноэль Ле Гре девушки и спорт Футбол

Экс-коллега Ноэля Ле Гре подтвердила его склонность к неподобающему поведению.

Женщина, которая работала на Ле Гре в его компании в Генгане, в интервью Presse-Ocean выступила с осуждающими заявлениями в адрес бывшего руководителя.

«Он не раз говорил мне «Да ты, должно быть, горячая штучка» и «Нет ничего плохого в том, чтобы доставить себе удовольствие». Он думает только о том, что ниже пояса.

А алкоголь делал его более раскованным. Все знали о его поведении. Мы между собой говорили о том, что он охотник, что он помешан на своем пенисе.

Он утрачивал чувство собственного достоинства. А когда я начала ему сопротивляться, он превратил мою жизнь в ад и был похож на маленького зверя», – сказала женщина, решившая сохранить анонимность.

На время расследования Ле Гре отстранен от должности президента Федерации футбола Франции.

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24 комментария

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Dedete
интересно какой алкоголь он употребляет?
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Stas Zaitsev
Ответ Рафик Маркес
Деду за 80 вроде, а гусар еще тот. Хотел бы я в его годы таким же быть
А каким ты тогда был?
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Антон Романов
Такой бред. То есть если бы он сказал, что у нее висят сиськи и у него на нее не стоит она была бы рада?
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d.xoxlov
Работавшая в какой компании, в каком году? Почему вдруг решила сейчас об этом вспомнить, а не тогда?
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grevestor
То есть о сиськах вообще не думает? Ну да...
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Никита Степанов
кто он? кто она? и почему эта 30лyп@ на спортсайте?
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evil
Ответ Рафик Маркес
Деду за 80 вроде, а гусар еще тот. Хотел бы я в его годы таким же быть
Чего греха таить-то
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evil
Всем бы такую старость, как у этого деда
+3
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Winterburn
Ответ ОттоДракула
Я сегодня как раз ел Бульмени от Горячей штучки.
Тоже их пенисом помешивал?)
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Spaten
Как говорит Генич, а кто так не делал?
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Рафик Маркес
Деду за 80 вроде, а гусар еще тот. Хотел бы я в его годы таким же быть
+3
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Lex
Ответ Dmitry Orlov
>«Он не раз говорил мне «Да ты, должно быть, горячая штучка» и «Нет ничего плохого в том, чтобы доставить себе удовольствие». Как говорится, кто из нас так не делал?
да я каждый день так говорю своей правой)
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Этот Райола хочет денег
Ну все, понеслось- а еще он называл тебя земляным червяком!/ его маленький зверь разорил мое гнездо и т.д. Плевать на этого чинушу, но как вовремя появилась обиженная им женщина. Так сказать, та самая соломинка, что ломает хребет верблюду
+2
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Dmitry Orlov
>«Он не раз говорил мне «Да ты, должно быть, горячая штучка» и «Нет ничего плохого в том, чтобы доставить себе удовольствие».

Как говорится, кто из нас так не делал?
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Recreated
А когда я начала ему сопротивляться, он превратил мою жизнь в ад!
Но стоит заметить, когда я была покладистой я была словно в раю!
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ARIGAMI ARIGAMI
Ну и дедуля. Распутный
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Полуэктов Пётр
Ответ Михо
Анонимное обвинение это сильный аргумент
Соберитесь! Обвинение не анонимное, просто она решила сохранить анонимность для прессы.
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Aleksandr Danilov
И все это было в 1979 году скорее всего, но смогла сказать это только сейчас
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Bekhruz B.B
он превратил мою жизнь в ад … И тут я согласилас
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Burel
подлый араб зедан устроил травлю коренного француза, потому что всегда в тайне завидовал и ненавидел таких
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Arthur Jacob
Короче нормальный мужик был, а то бабы совсем забыли своё место по жизни
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ОттоДракула
Я сегодня как раз ел Бульмени от Горячей штучки.
+40
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Arman FCSM
Ну, всё, Новосельцев. Ваше дело - труба
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Михо
Анонимное обвинение это сильный аргумент
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-2
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