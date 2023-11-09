Экс-глава FFF Ле Гре: «Разве сказать женщине, что у нее красивое платье, – это плохо? Сегодня – да. Это могут посчитать сексуальным домогательством»
Ноэль Ле Гре ответил на обвинения в недопустимом поведении в отношении женщин.
Бывший президент Федерации футбола Франции (FFF) выступил на заседании комиссии, которая расследует нарушения в различных спортивных федерациях. Ранее бывшие сотрудницы FFF обвинили его в непристойном поведении – сейчас в отношении Ле Гре ведется расследование по обвинениям в сексуальных домогательствах.
«Я не знаю. Разве сказать [женщине], что у нее красивое платье, – это плохо? Сегодня – да. Времена изменились. Мне 82 года, мало-помалу времена изменились, об этом больше не говорят. И сегодня мы должны быть более осторожными, чем несколько лет назад, и это нормально.
Вы, возможно, считаете это сексуальным домогательством. Я – нет», – сказал Ле Гре.
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