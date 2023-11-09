Экс-глава FFF Ле Гре: «Разве сказать женщине, что у нее красивое платье, – это плохо? Сегодня – да. Это могут посчитать сексуальным домогательством»

Теги лига 1 Франция Федерация футбола Франции Ноэль Ле Гре Футбол

Ноэль Ле Гре ответил на обвинения в недопустимом поведении в отношении женщин.

Бывший президент Федерации футбола Франции (FFF) выступил на заседании комиссии, которая расследует нарушения в различных спортивных федерациях. Ранее бывшие сотрудницы FFF обвинили его в непристойном поведении – сейчас в отношении Ле Гре ведется расследование по обвинениям в сексуальных домогательствах.

«Я не знаю. Разве сказать [женщине], что у нее красивое платье, – это плохо? Сегодня – да. Времена изменились. Мне 82 года, мало-помалу времена изменились, об этом больше не говорят. И сегодня мы должны быть более осторожными, чем несколько лет назад, и это нормально. 

Вы, возможно, считаете это сексуальным домогательством. Я – нет», – сказал Ле Гре. 

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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12 комментариев

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KOS14
Сегодня нельзя женщине даже сказать, что она женщина. Может она себя идентифицирует газонокосилкой и оскорбится.
+30
-4
+26
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Bayern2004
Лучше похвалить стринги на волосатой жопе.Безопаснее.
+16
-3
+13
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Йохан Чпохан
прав старик! а если скажешь, что стрёмное, скажут, что зашеймил. как-то так, мужики. хрен разберёшь этих баб.
+7
-1
+6
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Георгий Большаков
Запретить любое общение мужчин и женщин, за нарушение расстрел. Это будет абсолютная перемога, идеальное воплощение мечты сильных и независимых феминисток)
+4
-1
+3
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bestttttttofthebest
Девушке приятно когда ей комплименты делают)
+2
0
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Алексей Ненахов
Ответ ТТД Бубнова
На черной, что бы спереди еще член был.
Гуруфутбола прям описали
+2
0
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Михаил1970
Посещать футбольные матчи женских футболом это сексуальное домогательство в извращенной форме)
+1
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ApXuMaHqPuT
Ранее бывшие сотрудницы FFF обвинили его в непристойном поведении – сейчас в отношении Ле Гре ведется расследование по обвинениям в сексуальных домогательствах.

Там 12 капсул, надолго хватит...
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ТТД Бубнова
Ответ Bayern2004
Лучше похвалить стринги на волосатой жопе.Безопаснее.
На черной, что бы спереди еще член был.
+1
-1
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ bestttttttofthebest
Девушке приятно когда ей комплименты делают)
Но это тоже - домогательство. Вообще, надо ограничить общения между двумя полами, запретить разнополые браки. Это пережиток прошлого!
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