81-летний Ле Гре называл генсека FFF «большой сукой» и говорил, что ему «полезно трахнуть высокую блондинку». На отказ от ужина он посоветовал ей «хорошенько ######### с парнем»

Генеральный секретарь Федерации футбола Франции рассказала об оскорблениях .

Ранее прокуратура Парижа начала расследование в отношении Ле Гре, отстраненного от должности главы федерации в январе, по обвинению в домогательствах. Был подготовлен отчет о его действиях.

Во время общения со следователями Флоранс Ардуэн рассказала о том, что Ле Гре публично оскорблял ее на протяжении многих лет. В частности, однажды 81-летний функционер был пьян и сказал: «Ты бесишь меня, большая сука».

В другом эпизоде Ле Гре сказал Ардуэн наедине: «Мой доктор считает, что мне будет полезно трахнуть высокую блондинку» (рост Ардуэн – 180 сантиметров – прим. Sports.ru).

Затем Ардуэн рассказала о сцене, произошедшей недалеко от штаб-квартиры Федерации, когда она вместе с экс-президентом FFF шла до его машины. Ноэль пригласил ее на ужин, но Флоранс отказалась, объяснив, что собирается поужинать со своим партнером.

«Хорошенько ######### (займись сексом) со своим парнем», – ответил ей Ле Грэ.

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