81-летний Ле Гре называл генсека FFF «большой сукой» и говорил, что ему «полезно трахнуть высокую блондинку». На отказ от ужина он посоветовал ей «хорошенько ######### с парнем»

Теги Сборная Франции по футболу лига 1 Франция происшествия Федерация футбола Франции Ноэль Ле Гре брань контент Футбол

Генеральный секретарь Федерации футбола Франции рассказала об оскорблениях Ноэля Ле Гре.

Ранее прокуратура Парижа начала расследование в отношении Ле Гре, отстраненного от должности главы федерации в январе, по обвинению в домогательствах. Был подготовлен отчет о его действиях.

Во время общения со следователями Флоранс Ардуэн рассказала о том, что Ле Гре публично оскорблял ее на протяжении многих лет. В частности, однажды 81-летний функционер был пьян и сказал: «Ты бесишь меня, большая сука».

В другом эпизоде Ле Гре сказал Ардуэн наедине: «Мой доктор считает, что мне будет полезно трахнуть высокую блондинку» (рост Ардуэн – 180 сантиметров – прим. Sports.ru).

Затем Ардуэн рассказала о сцене, произошедшей недалеко от штаб-квартиры Федерации, когда она вместе с экс-президентом FFF шла до его машины. Ноэль пригласил ее на ужин, но Флоранс отказалась, объяснив, что собирается поужинать со своим партнером.

«Хорошенько ######### (займись сексом) со своим парнем», – ответил ей Ле Грэ.

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138 комментариев

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elephant12
Сливают деда шакалы. Баба гадюка
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viktorpavlov70
Начали с домогательств и чуть ли не изнасилований. Потом дошло, что чел на восьмом десятке вряд ли на это способен. Теперь начали упирать на оскорбления. Если так пойдёт и дальше, то следующая свидетельница заявит, что Ле Гре ей просто средний палец показал. Ну и немного не в тему. При виде этой высокой блондинки и у здорового мужика могут начаться проблемы с эрекцией. Что уж говорить про 81 летнего дедушку.
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jSH
Всем кто поддерживает этого Ле Гре вопрос - если бы он так же относился к вашей матери/сестре/жене/дочери, вы бы тоже посчитали его "красавчиком", "огнём", "респектищем" ?
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jSH
Ответ Evgen1979Orel
Только респект мужику!)))))
Если бы он обращался так же к вашей матери/сестре/жене , вы тоже респект ему отвесили бы?
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laidback
Ле Гре охальник старой закалки👍
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Anatolii
Ответ Marcus-light
Глядя на список "жертв" Ле Гре, становится понятно, что он не только повёрнут на сексе, но и довольно беспринципный в выборе женщин.
Его "жертвы" придуманы злобными фемками
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DeltaForce
Ответ Verhovn
Нормальный гетеросексуальный дед. Это редкость сейчас в Европе. Вымирающий вид))
У вас странное понятие нормальности.Нормальный человек будь то он дедом или молодым парнем,домогаться кого-то точно не будет.
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Anatolii
Ответ 37old
У подруги богатый опыт? Иначе выборка нерепрезентативна😂
У всех "подруг" богатый опыт
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Добрый Ретроград
Я бы не вдул.
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Добрый Ретроград
Ответ ivica_sprut
кто круче Ле Гре или Берлускони?
Таки с мафиозо тяжело тягаться.
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Anatolii
Ответ Николай Козлов
Вы видели эту Ардуэн? Если дед домогался ЕЕ, то точно надо проводить расследование - чтото не чисто.
Из серии "судом присуди, все равно не стану домогаться"? :))
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Anatolii
Ответ norm777
Наоборот, если ты лишний раз боишься открыть рот, чтобы не дай бог не задеть женщин, то тебя даже мама и бабушка не будут воспринимать как мужчину
Золотые слова
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Anatolii
Ответ Kanonir152
Никаких доказательств, конечно, нет.
Еще бы
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Anatolii
Ответ bez_ostatka
мне странно представить, что существуют люди, которые любят выдумывать истории про то, как их унижали и оскорбляли начальство или коллеги ты бы и раньше написал, выскажись она, что ей мешало сказать сразу после случая, а расскажи она после этого случая, пошли бы уже сообщения о том, что сама виновата изначально не даю оценки вероятности таким словам, отметил лишь реакцию на неё со стороны публики сайта
"мне странно представить, что существуют люди, которые любят выдумывать истории про то, как их унижали и оскорбляли начальство или коллеги"

Да, и такие люди - женщины. У них соврать - это как высморкаться или в туалет сходить.
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Michael Boldyrev
То что выглядело бы отвратительным для одних и смехотворным для других для 81-летнего старикана вполне простительно. Не одобряемо, но простительно.

Из набора представленных анекдотов мне и вовсе показалось, что к топящей его сейчас женщине он относился с практически дружеской симпатией. И вот что простительно "терпилам", которые становятся обвинителями в удобный момент и по команде сверху - этого никто не узнает..."потому что кролик был очень воспитанный")
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Anatolii
Ответ Enotaz24
А какие доказательства, только слова этой женщины.. и все что ли
А зачем нам теперь доказательства? Девочка обиделась - виновен. Хам мужлан арбузер.
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antoshka-2
Ответ Извилина Заремы
Комиссар Мегрэ справится с делом функционера Ле Грэ.
Вообще-то как по мне Юбер Фиорентини будет в самый раз
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ivica_sprut
кто круче Ле Гре или Берлускони?
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Michael_the_creator
Да вы вбейте ее фотографии 🤣
Она чисто внимание привлекает
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old folk
Ответ Alex Alex
вот такого бы деда, а не шизоидного любителя "истории"
Отношение к женщинам у них одинаковое
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Мальчик Весёлый
Кайфарик Ле Гре
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supepper
Ответ Философ Востока
Так вот почему у Ле Гре такое отменное здоровье... На каждый недуг есть лекарство: высокая блондинка, миниатюрная брюнетка, ##пастая латина, африканка с формами, узенькая азиатка и тд.
а вот Сильвио Берлускони уже 86
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old folk
Ответ Антон Романов
В статье не хватает фотоматериала. Надо было для полноты восприятия и понимания ситуации приложить фото Флоранс Ардуэн. В сравнении с ней Латынина Королева красоты.
Думаете, домогаются только к красивым?
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Evgen1979Orel
Только респект мужику!)))))
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zenitni barsuck
Силен дед, однако! как там у Ильфа и Петрова? Кто этот мощный старик!?)))
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