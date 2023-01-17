По обвинениям 81-летнего Ле Гре в сексуальных домогательствах начато расследование. Прокуратура передаст дело в суд

Теги Сборная Франции по футболу лига 1 Франция происшествия Федерация футбола Франции Ноэль Ле Гре Футбол

Глава Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре попал под следствие.

Прокуратура Парижа объявила о начале расследования в отношении 81-летнего функционера по обвинению в сексуальных домогательствах. Дело будет передано в суд.

Ранее бывшие сотрудницы FFF обвинили Ле Гре в непристойном поведении. Показания о поведении главы Федерации дали футбольный агент Соня Суи и две бывшие коллеги Ле Гре.

Ле Гре отстранен от должности главы Федерации футбола Франции после скандала с неуважительными высказываниями в отношении Зинедина Зидана.

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13 комментариев

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El_Russo
Ответ А.Э.РАСИМ
Президент вмешался и 81 летний дел стал маняком. Это в России? Это же в России, нет? Нет? Везде все одинакого.
Одинакого? Серьёзно?
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окечуква
Дедулю назначили почётным стрелочником. Цирк.
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Лизавета Анна -Мария
Ответ Volgogradets
Респект деду за рабочий стояк в 81!
Уверены? 😁 Поди просто свои фантазии пытался осуществить....
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Jaxongir Shodiev
Да уж. Странно, что именно после нападков на Зидана такие вещи пошли.
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Volgogradets
Респект деду за рабочий стояк в 81!
а с чего ты взял, что он рабочий?
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А.Э.РАСИМ
Президент вмешался и 81 летний дел стал маняком.

Это в России?
Это же в России, нет? Нет?

Везде все одинакого.
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градус ненависти
сейчас окажется что и те полтонны кокоса, по которым сковывается Промес, были его
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Оливер Кан удаляет Роберту
Довыделывался старый пердун, сейчас ему пришьют все, что можно. А всего-то не стоило рот на Зидана разевать.
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Мукунку хороший
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
Например за задницу можно руками лапать, и это тоже будет домогательство
Это уже у них как изнасилование в извращенной форме идёт)
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rigobersong
Просто для понимания тронул одну даму за ногу, а второй сделал комплимент по поводу внещнего вида:) Нормальный дед, ценит женскую красоту:) Вот у Макрона любителя старых бабушек, ради собственной карьеры, и бомбануло, что он решил таким образом отомстить порядочному гражданину:))
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Прекрасная РФПЛ будущего
Ответ Volgogradets
Респект деду за рабочий стояк в 81!
Например за задницу можно руками лапать, и это тоже будет домогательство
0
-4
-4
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Volgogradets
Респект деду за рабочий стояк в 81!
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Sobachkin
Сам виноват. Нефиг было Зизу кидать
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