По обвинениям 81-летнего Ле Гре в сексуальных домогательствах начато расследование. Прокуратура передаст дело в суд

Глава футбола Франции Ноэль Ле Гре попал под следствие.

Прокуратура Парижа объявила о начале расследования в отношении 81-летнего функционера по обвинению в сексуальных домогательствах. Дело будет передано в суд.

Ранее бывшие сотрудницы FFF обвинили Ле Гре в непристойном поведении. Показания о поведении главы Федерации дали футбольный агент Соня Суи и две бывшие коллеги Ле Гре.

Ле Гре отстранен от должности главы Федерации футбола Франции после скандала с неуважительными высказываниями в отношении Зинедина Зидана.

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