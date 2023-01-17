По обвинениям 81-летнего Ле Гре в сексуальных домогательствах начато расследование. Прокуратура передаст дело в суд
Глава Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре попал под следствие.
Прокуратура Парижа объявила о начале расследования в отношении 81-летнего функционера по обвинению в сексуальных домогательствах. Дело будет передано в суд.
Ранее бывшие сотрудницы FFF обвинили Ле Гре в непристойном поведении. Показания о поведении главы Федерации дали футбольный агент Соня Суи и две бывшие коллеги Ле Гре.
Ле Гре отстранен от должности главы Федерации футбола Франции после скандала с неуважительными высказываниями в отношении Зинедина Зидана.
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Это в России?
Это же в России, нет? Нет?
Везде все одинакого.