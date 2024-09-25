Пьянич едет в ЦСКА, 9,5 года тюрьмы для Бугаева, победы «Сити», «Реала» и «Челси», заявление режиссера шоу Загитовой и другие новости

1. Миралем Пьянич едет в ЦСКА . 34-летний хавбек будет получать 1 млн евро в год и бонусы в московском клубе. Медосмотр – в среду, контракт – по схеме «1+1».

2. «Реал» обыграл «Алавес» дома (3:2) в 7-м туре Ла Лиги. Команда Анчелотти легко громила соперника, но вдруг пропустила на 85-й и 86-й минутах и устроила себе нервную концовку. Юный форвард «сливочных» Эндрик ударил коленом Моуриньо и получил желтую, хотя должен был быть удален. «Мадрид» год не проигрывает в чемпионате Испании (39 матчей ) и приблизился к рекорду «Барселоны».

3. «Амур» уступил ЦСКА (0:3) в Фонбет чемпионате КХЛ, «Барыс» был обыгран московским «Динамо» (1:3), «Нефтехимик» проиграл «Автомобилисту» (1:2), «Торпедо» было сильнее «Куньлуня» (4:2) и другие результаты дня.

4. Экс-защитник сборной России Алексей Бугаев приговорен к 9,5 года тюрьмы по делу о наркотиках. Его задержали с 495 граммами мефедрона.

5. «Динамо» записало трек , высмеяв судейство в матче со «Спартаком» Сергея Иванова, удалившего футболиста бело-голубых. Среди прочих там есть такая строка: «Свисток снова у твоих губ, когда на поле Маухуб».

6. В 3-м раунде Кубка английской лиги «Манчестер Сити» победил «Уотфорд» дома (2:1), «Челси» на своем поле разгромил «Барроу» (5:0).

7. Выставочные матчи НХЛ. «Вашингтон» без Овечкина уступил «Бостону», «Рейнджерс» вырвали победу у «Айлендерс» и другие результаты .

8. Режиссер шоу Алины Загитовой «Хранители времени» Светлана Краюшкина резко высказалась о критике: «Хейтеры и желтые журналюги, как Sports.ru . Кто-то же этих людей родил, воспитал. Лучше дворником работать», «Среди шквала мракобесия была лишь одна конструктивная статья. Все остальное – профнепригодная журналистская чушь ».

9. На ЧМ-2034 по футболу в Саудовской Аравии, скорее всего, не будет алкоголя . Об этом рассказал руководитель заявки: «Мы провели более сотни спортивных мероприятий без него». Также Хаммад аль-Балави высказался о том, примут ли геев в стране во время турнира: «Будем рады всем гостям. Уважаем частную жизнь».

10. НОК Украины попросил МОК не допускать детей из России до командных турниров по шахматам.

11. Из-за атаки Израиля на объекты «Хезболлы» перенесены все футбольные матчи в Ливане .

12. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) усилило допинг-контроль в чирлидинге, спорте на пилоне, прыжках на скакалке и других неолимпийских видах.

13. «Барса» хочет подписать вратаря после тяжелой травмы тер Стегена. Каталонцам предложили Кариуса и Наваса, но «Барса» связалась со Шченсным, экс-вратарь «Ювентуса» готов возобновить карьеру .

14. Хэмилтон начал учить итальянский язык перед переходом в «Феррари». Главный гоночный стратег «Ред Булл» Кортни станет спортивным директором «Макларена».

Цитаты дня:

Никишин о снижении зарплаты в СКА: «Нельзя было не согласиться – не в плане того, что настояли. Такая мотивация появилась, хочется играть еще сильнее. Это прям очень хорошо»

Кроос о том, что УЕФА признал ошибку с рукой Кукурельи: «Им потребовалось 3 месяца, хотя почти все поняли за секунду. Я могу теперь называть себя чемпионом Европы? »

Захарова об отказе ФИФА отстранить Израиль: «Стандартов больше нет . Кроме одного: Запад считает, что обладает монопольным правом стандартизации»

Акинфеев о молодых футболистах: «Говоришь им: «Пойдем посидим – в баню, в ресторан?» Отвечают: «Не-не, мы не такие ». «А какие вы тогда?»

Сербский дзюдоист Майдов: «Меня дисквалифицируют за то, что я перекрестился – я не могу молчать! Я голос всех спортсменов-христиан »

Андрей Кириленко: «Над нашим спортом висит дамоклов меч . Поэтому мы попадаем в такие ситуации, как было с Колумбией»