Кроос о том, что УЕФА признал ошибку с рукой Кукурельи: «Им потребовалось 3 месяца, хотя почти все поняли за секунду. Я могу теперь называть себя чемпионом Европы?»

Тони Кроос высмеял позицию УЕФА об игре рукой Марка Кукурельи на Евро-2024.

В матче 1/4 финала Евро-2024 между Испанией и Германией арбитр Энтони Тэйлор не назначил 11-метровый в пользу немецкой сборной за попадание мяча в руку Марка Кукурельи после удара Джамала Мусиалы на 106-й минуте. ВАР не вмешался в эпизод. Игра завершилась победой Испании со счетом 2:1. В итоге испанцы выиграли турнир.

Вчера в УЕФА признали , что Германия должна была получить пенальти за руку Кукурельи.

«Им потребовалось три месяца, чтобы понять, что это была игра рукой, хотя почти все поняли это за секунду. Это меня очень успокаивает.

А я могу теперь называть себя чемпионом Европы, раз они это официально подтвердили? Не думаю», – со смехом сказал бывший полузащитник сборной Германии и «Реала».

Кроос о руке Кукурельи: «Разозлился, пересмотрев эпизод. Тэйлору следовало посмотреть повтор, но он знал, что придется дать пенальти, и не хотел этого в таком матче»

За руку Кукурельи все же был пенальти – УЕФА признал ошибку на Евро. Спустя почти три месяца!