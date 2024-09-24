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  • «Барса» хочет подписать вратаря после травмы тер Стегена. Флик и Деку считают, что усиление необходимо (Marca)
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«Барса» хочет подписать вратаря после травмы тер Стегена. Флик и Деку считают, что усиление необходимо (Marca)

«Барселона» подпишет вратаря после травмы Марка-Андре тер Стегена.

Напомним, тер Стеген пропустит остаток сезона после разрыва надколенной связки, полученного в матче Ла Лиги с «Вильярреалом» (5:1) в минувшее воскресенье.

По информации Marca, после матча Ханс-Дитер Флик и Деку обсудили сложившуюся ситуацию. Тренер и спортивный директор «Барселоны» настаивают на подписании голкипера, считая, что в оставшейся части сезона команда не справится, имея в распоряжении двух вратарей – Иньяки Пенью и Андера Астралагу. Диего Кочен также травмирован и может пропустить около месяца.

Ожидается, что сегодня Флик и Деку вновь обсудят ситуацию и определятся с профилем необходимого усиления. Все указывает на то, что трансфер произойдет в ближайшее время, но не исключено также подписание вратаря в зимнее трансферное окно.

Также сообщается, что Иньяки Пенья может не продлить контракт с «Барселоной», истекающий в 2026 году, если клуб подпишет вратаря более высокого уровня.

Кем «Барса» заменит Тер Стегена? Нет, как с Брэйтуэйтом не выйдет

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
logoБарселона
logoДеку
logoЛа Лига
возможные трансферы
logoХанс-Дитер Флик
logoМарк-Андре тер Стеген
logoИньяки Пенья
logoАндер Астралага
logoДиего Кочен
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