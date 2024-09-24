«Барсе» предложили Кариуса и Наваса. Левандовски общается со Шченсным
Как сообщает журналист Sky Sport Патрик Бергер, каталонский клуб намерен оформить трансфер еще одного голкипера. Вопрос лишь в том, сделает ли он это уже сейчас, подписав кого-то из свободных агентов, или же подождет до открытия зимнего трансферного окна.
Отмечается, что Иньяки Пенья нравится Ханс-Дитеру Флику и может временно стать первым номером «блауграны».
«Барсе» уже предложили услуги Лориса Кариуса и Кейлора Наваса. Вариант с подписанием немецкого вратаря на данный момент серьезно не рассматривается, а в случае с костариканцем каталонцев смущает прошлое игрока – Навас выступал за «Реал».
Еще одним вариантом является приглашение Войчеха Шченсного, который уже завершил карьеру. С польским голкипером этот вопрос обсуждает его соотечественник Роберт Левандовски.
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