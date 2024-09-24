«Барсе» предложили Кариуса и Наваса. Левандовски общается со Шченсным

«Барселона» подпишет нового вратаря после травмы Марк-Андре тер Стегена.

Как сообщает журналист Sky Sport Патрик Бергер, каталонский клуб намерен оформить трансфер еще одного голкипера. Вопрос лишь в том, сделает ли он это уже сейчас, подписав кого-то из свободных агентов, или же подождет до открытия зимнего трансферного окна.

Отмечается, что Иньяки Пенья нравится Ханс-Дитеру Флику и может временно стать первым номером «блауграны».

«Барсе» уже предложили услуги Лориса Кариуса и Кейлора Наваса . Вариант с подписанием немецкого вратаря на данный момент серьезно не рассматривается, а в случае с костариканцем каталонцев смущает прошлое игрока – Навас выступал за «Реал».

Еще одним вариантом является приглашение Войчеха Шченсного, который уже завершил карьеру. С польским голкипером этот вопрос обсуждает его соотечественник Роберт Левандовски .