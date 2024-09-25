  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Эндрик ударил коленом Моуриньо и получил желтую. Экс-судья Итурральде считает, что форварда «Реала» надо было удалить: «Это красная за агрессию»
Фото
63

Эндрик ударил коленом Моуриньо и получил желтую. Экс-судья Итурральде считает, что форварда «Реала» надо было удалить: «Это красная за агрессию»

Эндрик должен был получить красную в игре с «Алавесом», считает экс-арбитр.

«Реал» обыграл «Алавес» в 7-м туре Ла Лиги со счетом 3:2. 

На 83-й минуте нападающий мадридцев Эндрик ударил коленом защитника соперника Сантьяго Моуриньо в ситуации, когда никто из них не владел мячом. Главный арбитр матча Алехандро Муньис показал бразильцу желтую карточку. 

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес считает, что Эндрик должен был быть удален. 

«Эндрик ударил коленом игрока «Алавеса» Моуриньо, не борясь за мяч, и получил предупреждение. Думаю, рефери подумал, что форвард действовал безрассудно, поэтому он вынес предупреждение.

Но, по моему мнению, это агрессия, и Эндрика следовало удалить», – сказал Итурральде в программе Carrusel Deportivo в эфире Cadena SER.

Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoСборная Бразилии по футболу
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
дисквалификации
logoсудьи
logoАлавес
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Алехандро Муньис Руис
logoЭндрик
logoСантьяго Моуриньо
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У Винисиуса 4 желтых в 9 матчах сезона за «Реал». Бразилец за споры с судьей получил предупреждение в игре с «Алавесом»
30сегодня, 19:51
«Реал» пробил 5 пенальти за 6 туров Ла Лиги – такого не было с 1951 года
14221 сентября, 20:56
Экс-судья Итурральде считает, что «Реал» должен был бить пенальти «Эспаньолу» в 1-м тайме за удар Кабреры по лицу Франу: «Безрассудное действие. И это карточка»
1621 сентября, 20:32
Экс-арбитр Итурральде о наступе на ногу Винисиусу: «Будь это фол по неоторожности, ВАР не вмешался бы. Если это пенальти, то не хватает желтой»
4515 сентября, 08:44
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
ТВ «Реала» о желтых мадридцам в матче с «Алавесом»: «Отвратительное судейство. Злоупотребление властью, высокомерное поведение. Что-то назревает, это подозрительно»
2 минуты назад
Мбаппе почувствовал дискомфорт в бедре во время матча с «Алавесом» и был заменен. Игрока «Реала» обследуют в среду или в четверг
212 минут назад
Анчелотти о 3:2 с «Алавесом»: «60 минут «Реал» играл хорошо. Нам надо привыкать к новым правилам, мы получили 4-5 желтых за протесты – нужно этого избегать»
1115 минут назад
Какой будет ваша команда в Лиге Европы? Соберите ее в нашем фэнтези и смотрите матчи эксклюзивно в Okko
116 минут назадФэнтези
31-летний Варан может объявить о завершении карьеры в ближайшие часы – из-за травм (Le Parisien)
524 минуты назад
Тренер «Алавеса» о том, что Эндрик ударил коленом Моуриньо: «Красная карточка. Мы должны были играть последние 10 минут в большинстве»
2136 минут назад
Экс-судья Бурруль об ударе Эндрика в пах Моуриньо: «Можно удалять за то, что это произошло не в борьбе за мяч»
1436 минут назад
Мареска про 5:0 с «Барроу»: «Сказал игрокам «Челси» послать всем сигнал, что мы молоды и настроены серьезно. Я доволен игрой и результатом»
148 минут назад
«Реал» год не проигрывает в Ла Лиге – 39 матчей. До рекорда «Барселоны» еще 4 игры
44сегодня, 21:16
Анчелотти – первый тренер, 39 матчей не проигрывающий в Ла Лиге. Карло побил рекорд Ормаэчеа из «Сосьедада»
13сегодня, 21:14
Ко всем новостям
Последние новости
Васкес о 3:2 с «Алавесом»: «Реал» отлично играл до 80-й минуты, потом мы потеряли концентрацию и пропустили два гола. Мы не заслуживали такой концовки»
723 минуты назад
Оби Микел о Кайседо: «Он напоминает Канте, сейчас мы видим игру, которую он показывал в «Брайтоне». Однажды Мойсес станет капитаном «Челси»
139 минут назад
Гвардиола о травме Родри: «Когда ты надолго остаешься без лучшего полузащитника мира, это серьезный удар. Есть мнения, что он будет отсутствовать меньше, чем мы ожидаем»
450 минут назад
«Торино» Ваноли потерпел первое поражение в сезоне – от «Эмполи» в Кубке дома. Было 4 победы и 2 ничьих
5сегодня, 21:08
Журова о том, что Пьянич был против игры с Россией: «Говорил одно, а потом другое. Западная пропаганда не работает, что ли? Как только замаячил хороший контракт, перестал так думать?»
7сегодня, 21:03
Кубок Италии. 2-й раунд. «Торино» уступил «Эмполи», «Наполи» сыграет с «Палермо» в четверг
1сегодня, 20:54
«Комо» Фабрегаса одержал первую победу в сезоне, обыграв «Аталанту» в гостях в Серии А – 3:2
3сегодня, 20:45
Чемпионат Италии. «Аталанта» уступила «Комо», матч переносили из-за ливня
237сегодня, 20:40
Станислав Черчесов: «Никогда не любил, когда говорили «сборная Черчесова». Я поправлял, что это сборная России, которую тренирует Черчесов»
7сегодня, 20:39
«Ман Сити» не проигрывает с начала сезона: 6 побед, 2 ничьих. Дальше – выезд к «Ньюкаслу»
2сегодня, 20:36