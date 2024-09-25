Эндрик ударил коленом Моуриньо и получил желтую. Экс-судья Итурральде считает, что форварда «Реала» надо было удалить: «Это красная за агрессию»

Эндрик должен был получить красную в игре с «Алавесом», считает экс-арбитр.

«Реал » обыграл «Алавес » в 7-м туре Ла Лиги со счетом 3:2.

На 83-й минуте нападающий мадридцев Эндрик ударил коленом защитника соперника Сантьяго Моуриньо в ситуации, когда никто из них не владел мячом. Главный арбитр матча Алехандро Муньис показал бразильцу желтую карточку.

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес считает, что Эндрик должен был быть удален.

«Эндрик ударил коленом игрока «Алавеса» Моуриньо, не борясь за мяч, и получил предупреждение. Думаю, рефери подумал, что форвард действовал безрассудно, поэтому он вынес предупреждение.

Но, по моему мнению, это агрессия, и Эндрика следовало удалить», – сказал Итурральде в программе Carrusel Deportivo в эфире Cadena SER.

Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport