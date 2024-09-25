  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
4

Панарин и Линдгрен получили травмы в предсезонном матче с «Айлендерс»

Артемий Панарин и Райан Линдгрен получили травмы в игре с «Айлендерс».

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин не доиграл предсезонный матч из-за травмы нижней части тела.

Защитник команды Райан Линдгрен получил повреждение верхней части тела.

Панарин покинул площадку примерно на шестой минуте третьего периода. Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт сообщил, он все еще проходит обследование.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
травмы
выставочные матчи
logoРейнджерс
logoПитер Лавиолетт
logoНХЛ
logoАртемий Панарин
logoРайан Линдгрен
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Энтони Деанджело: «Общался с Кузнецовым, Орловым, Шестеркиным, Панариным. Все мне говорили, что СКА – лучшая организация в КХЛ с точки зрения отношения к игрокам»
22вчера, 10:56
Кожевников о 0+2 у Мичкова: «Выставочные матчи – это одно, регулярка НХЛ – совсем другое. В КХЛ он ничего выдающегося не показывал, как Малкин или Панарин, например»
1323 сентября, 17:08
Ячменев о Челябинске 90-х: «Большого страха не было. Ситуация требовала осторожности, но тогда были такие времена везде. Старался не попадать в неприятности»
121 сентября, 09:54
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Деанджело встретили караваем с солью в эфире СКА ТВ: «Самый колоритный прием для Тони в Ледовом!»
433 минуты назадВидео
Ястреб, дракон, леопард: это о каких клубах КХЛ?
123 сентября, 13:00Спецпроект
Выдренков о том, можно ли назвать СКА главным раздражителем КХЛ: «Сто процентов. Все хотят победить нас. Каждая команда настраивается на нас»
3сегодня, 04:57
Выставочные матчи НХЛ. «Вашингтон» без Овечкина проиграл «Бостону», «Рейнджерс» вырвали победу у «Айлендерс», «Сан-Хосе» уступил «Анахайму»
35сегодня, 04:40
КХЛ. «Металлург» примет «Спартак», «Трактор» – «Салават», «Ак Барс» сыграет с «Ладой», «Локомотив» против «Авангарда»
21сегодня, 04:11
Ларионов о 4:2 с «Куньлунем»: «Серия поражений «Торпедо» закончилась. Предупреждали ребят, что игроки соперника прошли североамериканскую школу, бьются до последнего»
4вчера, 21:04
Ягр выиграл региональную премию «Эмми» за эфир церемонии «Питтсбурга», на которой 68-й номер чеха выводили из обращения. Он сценарист и продюсер
9вчера, 20:46
Новиков о Деанджело в СКА: «Даже от Кузнецова не жду чудес – КХЛ не настолько слаба, чтобы игрок из НХЛ показывал чудеса. У нас играть иногда сложнее, чем в Америке»
17вчера, 20:23
«Торпедо» прервало серию из 4 поражений подряд. «Куньлунь» проиграл в 3-м матче кряду
7вчера, 19:26
Хафизов забил 5 голов за 3 последних матча КХЛ. Форвард «Сочи» оформил дубли в ворота СКА и «Ак Барса»
6вчера, 18:59Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Федор Канарейкин: «СКА – раздражитель в КХЛ. Безусловно. Приезжают суперигроки, состав наполнен сильными хоккеистами»
14 минут назад
Форвард «Сан-Хосе» Гущин забил гол и сделал передачу в предсезонном матче с «Анахаймом»
123 минуты назад
Защитник «Динамо» Ожиганов провел 700-й матч в КХЛ
44 минуты назад
Дмитрий Рябыкин: «У «Барыса» качественный состав. Линия легионеров – одна из сильнейших в КХЛ. У команды есть все возможности как минимум выходить в плей-офф»
1сегодня, 05:13
Якушев о погоне Овечкина за Гретцки: «НХЛ заинтересована, чтобы он добился успеха. Саша – это реклама, касса. Его контракт будут продлевать, пока он не побьет рекорд»
1сегодня, 04:26
Гусев набирал очки в 7 из 9 матчей сезона КХЛ. У форварда «Динамо» 4 гола и 4 ассиста на этом отрезке
3вчера, 21:58Видео
Новая арена «Торпедо» готова на 70%. Ведутся работы по благоустройству территории, завершается монтаж кровли, прокладка инженерных сетей, отделка помещений
4вчера, 21:40Фото
«Не дай обмануть себя мошенникам. Я отбил, и вы отбейте звонки с неизвестных номеров». Вратарь «Авангарда» Проскуряков снялся в социальной рекламе
2вчера, 21:16Видео
У Чеховича 3 гола и ассист в двух последних матчах. Форвард «Витязя» набирает больше очка за игру в среднем в сезоне КХЛ
2вчера, 20:43Видео
У Полтапова 5 голов и 6 ассистов в 9 матчах. Форвард ЦСКА набрал 5+8 за весь прошлый сезон регулярки КХЛ
7вчера, 19:40Видео