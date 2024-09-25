Панарин и Линдгрен получили травмы в предсезонном матче с «Айлендерс»

Артемий Панарин и Райан Линдгрен получили травмы в игре с «Айлендерс».

Нападающий «Рейнджерс » Артемий Панарин не доиграл предсезонный матч из-за травмы нижней части тела. Защитник команды Райан Линдгрен получил повреждение верхней части тела. Панарин покинул площадку примерно на шестой минуте третьего периода. Главный тренер «Рейнджерс » Питер Лавиолетт сообщил, он все еще проходит обследование.