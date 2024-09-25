Панарин и Линдгрен получили травмы в предсезонном матче с «Айлендерс»
Артемий Панарин и Райан Линдгрен получили травмы в игре с «Айлендерс».
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин не доиграл предсезонный матч из-за травмы нижней части тела.
Защитник команды Райан Линдгрен получил повреждение верхней части тела.
Панарин покинул площадку примерно на шестой минуте третьего периода. Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт сообщил, он все еще проходит обследование.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
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