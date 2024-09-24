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  • Никишин о снижении зарплаты в СКА: «Нельзя было не согласиться – не в плане того, что настояли. Такая мотивация появилась, хочется играть еще сильнее. Это прям очень хорошо»
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Никишин о снижении зарплаты в СКА: «Нельзя было не согласиться – не в плане того, что настояли. Такая мотивация появилась, хочется играть еще сильнее. Это прям очень хорошо»

Александр Никишин прокомментировал снижение зарплаты в СКА.

Сообщалось, что СКА перед приходом Энтони Деанджело переподписал контракт с 22-летним защитником с понижением заработной платы.

– Правда, что вам подрезали зарплату, чтобы под потолок вписался Тони Деанджело?

– Да‑да‑да, правда.

– Серьезно?

– Да. На самом деле, я согласился. И там нельзя было не согласиться. Не в плане того, что настояли. А я думаю, что где‑то это вылезет в виде бонусов, которые вписали.

– То есть вам реструктурировали контракт?

– Ничего себе, сложные слова. Просто теперь у меня такая мотивация появилась, что еще сильнее хочется играть. Из‑за этого я буду еще больше помогать команде. Это прям очень хорошо, – сказал защитник СКА Александр Никишин.

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Никишин о зарплате в СКА: «Я пошел на понижение, мне это компенсировали в очень хорошие бонусы – могу заработать больше, чем за 5 лет»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoСКА
logoКХЛ
logoЭнтони Деанджело
logoМатч ТВ
logoАлександр Никишин
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