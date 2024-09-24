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  • Захарова об отказе ФИФА отстранить Израиль: «Стандартов больше нет. Кроме одного: Запад считает, что обладает монопольным правом стандартизации»
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Захарова об отказе ФИФА отстранить Израиль: «Стандартов больше нет. Кроме одного: Запад считает, что обладает монопольным правом стандартизации»

Мария Захарова раскритиковал Запад после новостей об Израиле.

Ранее появилась информация, что Израиль не отстранят от международных соревнований, несмотря на просьбу Палестинской футбольной ассоциации ввести санкции.

– Удивляет ли вас такая позиция ФИФА?

– Не удивляет. Это подтверждение того, что стандартов больше нет. Кроме одного: Запад считает, что обладает монопольным правом стандартизации, – заявила официальный представитель МИД РФ.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
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