Захарова об отказе ФИФА отстранить Израиль: «Стандартов больше нет. Кроме одного: Запад считает, что обладает монопольным правом стандартизации»

Мария Захарова раскритиковал Запад после новостей об Израиле.

Ранее появилась информация , что Израиль не отстранят от международных соревнований, несмотря на просьбу Палестинской футбольной ассоциации ввести санкции.

– Удивляет ли вас такая позиция ФИФА?

– Не удивляет. Это подтверждение того, что стандартов больше нет. Кроме одного: Запад считает, что обладает монопольным правом стандартизации, – заявила официальный представитель МИД РФ.