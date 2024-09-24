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  • Акинфеев о молодых футболистах: «Говоришь им: «Пойдем посидим – в баню, в ресторан?» Отвечают: «Не-не, мы не такие». «А какие вы тогда?»
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Акинфеев о молодых футболистах: «Говоришь им: «Пойдем посидим – в баню, в ресторан?» Отвечают: «Не-не, мы не такие». «А какие вы тогда?»

Игорь Акинфеев рассказал о разнице старого и нового поколений футболистов.

Все говорят, что раньше больше пили, дружили и выигрывали. Тут есть какая-то взаимосвязь?

– Слушай, давай так. Никто там не пил. Дружили действительно по-другому, другая была атмосфера. Мне повезло, что я играл со старым поколением.

Евро-2004 показал, насколько сплоченная у нас была команда. У нас ничего не получилось, из группы мы не вышли. Но там были Аленичев, Лоськов, Евсеев, Кириченко, Иваныч (Овчинников) в воротах. Сплав опыта и молодости был потрясающий, тренировки проходили на ура.

То время для меня более ценное, чем сейчас. Не боюсь этого сказать.

Это нормально. Ностальгия.

– Это не ностальгия. И по результатам, и по футбольным, и нефутбольным вещам – все было душевнее.

Сейчас говоришь молодым ребятам: «Пойдем посидим – в баню, в ресторан?» Отвечают: «Не-не, мы не такие». «А какие вы тогда? Не ходите, что ли, никуда?!» Ну, наверное, ходят между собой, междусобойчики устраивают, – рассказал Акинфеев в эфире шоу «СмАки» на CSKA TV.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ютуб-канал ЦСКА
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