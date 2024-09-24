Акинфеев о молодых футболистах: «Говоришь им: «Пойдем посидим – в баню, в ресторан?» Отвечают: «Не-не, мы не такие». «А какие вы тогда?»
– Все говорят, что раньше больше пили, дружили и выигрывали. Тут есть какая-то взаимосвязь?
– Слушай, давай так. Никто там не пил. Дружили действительно по-другому, другая была атмосфера. Мне повезло, что я играл со старым поколением.
Евро-2004 показал, насколько сплоченная у нас была команда. У нас ничего не получилось, из группы мы не вышли. Но там были Аленичев, Лоськов, Евсеев, Кириченко, Иваныч (Овчинников) в воротах. Сплав опыта и молодости был потрясающий, тренировки проходили на ура.
То время для меня более ценное, чем сейчас. Не боюсь этого сказать.
– Это нормально. Ностальгия.
– Это не ностальгия. И по результатам, и по футбольным, и нефутбольным вещам – все было душевнее.
Сейчас говоришь молодым ребятам: «Пойдем посидим – в баню, в ресторан?» Отвечают: «Не-не, мы не такие». «А какие вы тогда? Не ходите, что ли, никуда?!» Ну, наверное, ходят между собой, междусобойчики устраивают, – рассказал Акинфеев в эфире шоу «СмАки» на CSKA TV.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий