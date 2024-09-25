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  • Форвард «Сан-Хосе» Гущин забил гол и сделал передачу в предсезонном матче с «Анахаймом»
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Форвард «Сан-Хосе» Гущин забил гол и сделал передачу в предсезонном матче с «Анахаймом»

Форвард Даниил Гущин набрал 1+1 в выставочном матче с «Анахаймом» (3:4).

22-летний россиянин отметился голом и результативной передачей, а также нанес 3 броска в створ.

В минувшем сезоне НХЛ нападающий «Сан-Хосе» Даниил Гущин набрал 2 (1+1) балла в 4 играх.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
выставочные матчи
logoАнахайм
logoСан-Хосе
logoНХЛ
logoДаниил Гущин
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