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  • «Свисток снова у твоих губ, когда на поле Маухуб». «Динамо» записало песню с критикой судейства Иванова в матче со «Спартаком»
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«Свисток снова у твоих губ, когда на поле Маухуб». «Динамо» записало песню с критикой судейства Иванова в матче со «Спартаком»

«Динамо» выложило трек, посвященный судейству в матче со «Спартаком».

Дерби завершилось вничью со счетом 2:2. Форвард «Динамо» Константин Тюкавин сравнял счет на 94-й минуте.

На 72-й минуте встречи Эль-Мехди Маухуб получил желтую карточку от Сергея Иванова за отмашку от судьи. Спустя две минуты марокканец получил вторую за симуляцию.

«Разве Маухуб был груб, но вот свисток у твоих губ.

Ты завелся от взмаха руки, словно это в первый раз, хотя летали час.

Угальде и Бонгонда просили желтую тебя, но свисток снова у твоих губ, когда на поле Маухуб, вторая тут как тут.

Если б не было тебя, Тюкавин б не забил мяча.

Но скажи, разве наш Маухуб был с тобой настолько груб? Свисток опять у губ.

Спросим мы у ЭСК, какая симуляция? У кого и когда и зачем, ну что за провокация, мы ждем реакцию», – поется в песне под названием «Свисток у губ», появившейся в телеграм-канале и в сообществе ВК «Динамо».

Ранее похожим образом «Ростов» отреагировал на судейство Сергея Карасева в матче с махачкалинским «Динамо»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Динамо»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoДинамо Москва
logoСергей Сергеевич Иванов
logoТео Бонгонда
соцсети
logoМанфред Угальде
музыка
logoКонстантин Тюкавин
logoЭль-Мехди Маухуб
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