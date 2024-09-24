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На ЧМ-2034 в Саудовской Аравии не будет алкоголя, скорее всего: «Мы провели более сотни спортивных мероприятий без него»

На ЧМ-2034, скорее всего, не будет продаваться алкоголь.

Саудовская Аравия – единственный претендент на проведение ЧМ-2034. Ее должны официально объявить страной-хозяйкой турнира на конгрессе ФИФА 11 декабря.

В Саудовской Аравии запрещено употреблять алкоголь, и  Sky Sports отмечает, что нет никаких планов смягчать законы к чемпионату мира.

«Мы провели более сотни спортивных мероприятий без алкоголя, приняв три миллиона болельщиков. Они отлично провели время и открыли для себя то, что может предложить Саудовская Аравия – развлечения, искусство, музыку, культуру и наследие», – заявил руководитель заявки Саудовской Аравии Хаммад аль-Балави.

Кроме того, турнир может пройти зимой, как ЧМ-2022 в Катаре.

«Это будет решение ФИФА с конфедерациями, лигами и футбольными ассоциациями. Мы примем участие в этом обсуждении в свое время. Мы готовы принимать гостей, когда нас об этом попросят», – отметил аль-Балави.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sky Sports
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logoчемпионат мира
logoЧМ-2022
алкоголь и спорт
ЧМ-2034
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