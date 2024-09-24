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  • Режиссер шоу Загитовой: «Хейтеры и желтые журналюги, как Sports.ru. Кто-то же этих людей родил, воспитал. Лучше дворником работать»
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Режиссер шоу Загитовой: «Хейтеры и желтые журналюги, как Sports.ru. Кто-то же этих людей родил, воспитал. Лучше дворником работать»

Режиссер шоу Алины Загитовой резко высказалась о «хейтерах и желтых журналюгах».

Ледовое шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию «Хранители времени» проходило 29 августа в Казани.

«В принципе все, что я в своей жизни пишу, делаю, предлагаю, все люди, с кем я работаю и сотрудничаю – на мой взгляд, очень порядочные, честные, замечательные люди. Но хейтеры – это же такая категория людей, как и журналюги вот эти вот желтые. Газетенки, издания – как вот Sports.ru, например.

Они же найдут, к чему придраться. Слово не такое, ты не такая, день не такой, фраза не такая... Ну трэш, если честно. А потом они начнут вырывать из контекста, додумывать за тебя, потом обрушится шквал вот этого издевательского комментаторства.

И вот я иногда на все это со стороны так смотрю и думаю: блин, вот этих же людей кто-то родил, воспитал, они же вот, наверное, учились в школе. Писать умеют – значит, учились. Они же смеют давать оценки тому, как люди изъясняются, как стоят, как едят, как смотрят, куда пошли, че попросили, чего не попросили, грамотные, безграмотные...

А вот на себя-то вы не хотите посмотреть? Вот мне прям интересно. Все такие у нас святые, но при этом такие, как мне кажется, бездельники, раз единственная работа, которая у вас есть – это сидеть целый день и строчить эти комментарии. Пальцы-то не устали на кнопки смартфона или ноутбука жать? В общем, фу такими быть. И вообще, мне кажется, так мерзко, противно... Лучше дворником работать», – сказала режиссер «Хранители времени» Светлана Краюшкина в видео для сторис.

Режиссер шоу Загитовой: «Среди шквала мракобесия была лишь одна конструктивная статья. Все остальное – профнепригодная журналистская чушь»

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: страница Светланы Краюшкиной
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