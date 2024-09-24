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Сербский дзюдоист Майдов: «Меня дисквалифицируют за то, что я перекрестился – я не могу молчать! Я голос всех спортсменов-христиан»

Сербский дзюдоист Неманья Майдов не потерпит наказания за крестное знамение.

Спортсмен перекрестился перед схваткой 1/8 финала против грека Теодороса Целидиса на Олимпиаде-2024 в Париже. Международная федерация дзюдо (IJF) отстранила его на пять месяцев, так как демонстрация религиозных жестов на соревнованиях запрещена.

«В прошлом году меня шесть раз дисквалифицировали на шести турнирах подряд. Это ненормально. Но я не хотел вступать в конфликт. Я ждал Олимпиаду, потому что единственная медаль, которая мне нужна, чтобы дополнить коллекцию, — олимпийское золото. И я не хотел с ними конфликтовать, чтобы в Париже не повторилось этой несправедливости. Однако все повторилось. Стало даже хуже. Меня несправедливо отправили домой через три минуты.

Я уже говорил с ними о судействе. Однако сейчас меня отстранили, потому что я перекрестился. Я этого не потерплю! Для меня судейская несправедливость не так уж важна, потому что она случается в каждом виде спорта.

Но если меня дисквалифицируют за то, что я перекрестился, — об этом я не могу и не буду молчать. Меня отстранили на пять месяцев. Нельзя о таком молчать! Причем не только мне, но всем спортсменам. Однако многие боятся, потому что зависят от какой-то организации. Поэтому они молчат.

Слава богу, я ни от кого не завишу. У меня в жизни есть все. Бог дал мне прекрасную карьеру и такую же прекрасную жизнь. Я голос всех спортсменов-христиан. Я озвучил это от имени всех нас и получил много сообщений со всего мира.

Не ожидал, что эта новость так широко распространится, но мне писали люди из Аргентины, из Австралии... Мне кажется, весь мир вовлечен в это, потому что большинство людей разделяют мое мнение, но боятся это выразить», – рассказал Майдов.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спорт-Экспресс
дзюдо
logoОлимпиада-2024
сборная Сербии
Неманья Майдов
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