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Андрей Кириленко: «Над нашим спортом висит дамоклов меч. Поэтому мы попадаем в такие ситуации, как было с Колумбией»

Андрей Кириленко вспомнил о конфузе с приездом Колумбии на Кубок Дружбы.

На летний товарищеский турнир в Перми явилась фальшивая команда Колумбии.

«Это очевидно, что мы будем сталкиваться с такими проблемами, особенно в баскетболе 5 на 5 классическом, потому что все федерации очень серьезно отвечают за баскетбол 5 на 5. В 3 на 3 ситуация другая абсолютно, потому что здесь есть много частных промоутеров, которые никак не связаны с местными национальными отделениями. В баскетболе 3 на 3 у нас получается находить хорошие спарринги, мы ездим, к нам приезжают. Здесь проблемы я не вижу... она есть, но в меньшей степени. А в баскетболе 5 на 5 это большая проблема, есть некий деликатный момент, даже в разговоре с другими федерациями. Так-то к нам хорошо относятся, готовы играть, но висит этот дамоклов меч, который висит над нашей даже страной, наверное, над нашим спортом. Конечно, это проблематично. Поэтому мы попадаем в такие ситуации, как было с Колумбией, так что с этим ничего не поделать, к сожалению.

Единственное, что хочется сказать здесь, что для нас это тоже большой опыт. Опыт, когда мы встречаемся с такими случаями. Потому что с одной стороны это курьезный случай, а с другой стороны это момент нам на будущее, великолепная проверка, как мы можем реагировать на месте, когда вот такое произошло. Антикризисные меры. В течение турнира ты должен поменять регламент, поменять соперника. Это очень трудно, но это классная проверка того, как ты в тонусе можешь находиться, именно структуры федерации.

И это классный пример для международной практики. На нашем примере для других федераций, что ты тоже можешь попасть. Потому что ты об этом не думаешь, когда приглашаешь команду в гости, что вот так это может быть», – заявил президент РФБ.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Россия 24
logoсборная России
logoРФБ
logoАндрей Кириленко
logoсборная Колумбии
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