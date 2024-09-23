Ничья «Спартака» и «Динамо», «Манчестер Сити» спасся на 98-й с «Арсеналом», 5:1 от «Барсы», «Милан» победил «Интер», Норрис выиграл в Сингапуре, Абаскаль прилетел в Москву и другие новости

1. В центральном матче тура Мир РПЛ «Спартак» упустил победу над «Динамо» (2:2) на 94-й минуте. Тюкавин сделал дубль, Маухуба удалили за симуляцию – он получил две желтые за 3 минуты, выйдя на замену во 2-м тайме. Очередной дубль Батракова принес «Локомотиву» победу над «Пари НН» (3:1), в матчах «Химки» – «Оренбург» и «Ростов» – «Динамо» Махачкала голов не было.

«Зенит» с 23 очками лидирует в лиге , у «Краснодара» и «Локо» по 21, «Динамо» – 17, «Спартака» – 16.

2. В АПЛ тоже было жарко: гол Джона Стоунза на 98-й принес «Ман Сити» ничью с «Арсеналом» – 2:2. Холанд забил 10 голов в 5 турах АПЛ – форвард «Сити» отличился в каждой игре чемпионата. Также Эрлинг повторил рекорд Роналду , забив 100 голов в 105 матчах за клуб из топ-5 лиг в XXI веке.

«Канониры» весь второй тайм провели в меньшинстве: Троссарда удалили еще до перерыва за откидку мяча. «Сити» нанес 33 удара по воротам «Арсенала» (11 в створ), у лондонцев 3 точных удара из 5. А у Хавертца и Тимбера 0 точных передач за 89+ сыгранных минут – впервые среди полевых игроков за время сбора статистики в АПЛ.

«Сити» лидирует в АПЛ после 5 туров. «Ливерпуль» и «Вилла» отстают на 1 очко, «Арсенал» – на 2, «Челси» и «Ньюкасл» – на 3

3. «Барселона» разнесла «Вильярреал» – 5:1! Левандовски и Рафинья сделали по дублю, Роберт не забил пенальти, у Ямаля ассист, но есть и плохие новости: Марк-Андре тер Стеген получил травму и, по-видимому, выбыл до конца сезона . «Барселона» при Флике выиграла все шесть матчей в Ла Лиге с общим счетом 22:5.

«Атлетико» сыграл вничью с «Райо Вальекано» (1:1), Галлахер опять забил.

«Барс» лидирует в Ла Лиге с 18 очками после 6 туров. «Реал» отстает на 4 очка, «Атлетико» – на 6.

4. КХЛ. «Ак Барс» обыграл «Сочи», ЦСКА уступил «Адмиралу», «Динамо» победило «Амур», «Лада» проиграла «Автомобилисту».

5. Пилот «Макларен» Ландо Норрис выиграл Гран-при Сингапура-2024, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й. Норрис до 52 очков сократил отставание от Ферстаппена, «Макларен» на 41 балл оторвался от «Ред Булл». Кроме того, после лучшего круга Риккардо Ферстаппену гарантирован титул при финише 2-м во всех оставшихся заездах сезона.

6. «Милан» на 89-й минуте вырвал победу у «Интера» (2:1). «Милан» обыграл «Интер» впервые с 2022 года – после антирекордной серии из 6 поражений.

«Торино» Ваноли лидирует в Серии А после 5 туров. «Наполи» – 2-й, «Ювентус» – 4-й, «Интер» – 6-й, «Милан» – 7-й.

7. «Боруссия» Дортмунд проиграла впервые в сезоне – 1:5 со «Штутгартом». «Байер» забил на 93-й и победил «Вольфсбург» – 4:3, леверкузенцы дважды отыгрывались.

8. Выставочные матчи НХЛ. «Филадельфия» обыграла «Вашингтон» (6:2), Мичков сделал 2 передачи , Мирошниченко забил . «Юта» обыграла «Сент-Луис» (5:3) в первом матче в своей истории. Все результаты дня – здесь .

9. Денис Глушаков покинет «Химки» в ближайшее время, пишет «Матч ТВ». Ранее хавбека вывели во вторую команду.

10. Доминик Гашек не прошел в чешский сенат . Экс-вратарь сборной Чехии проиграл выборы, заняв 3-е место в своем округе с 20% голосов.

11. НФЛ. «Питтсбург» обыграл «Лос-Анджелес Чарджерс», «Сиэтл» разгромил «Майами» и другие результаты .

12. Поединок Александра Волкова и Сирила Гана на UFC 308 отменен из-за травмы россиянина.

13. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» крупно обыграл «Енисей», 50 очков Уиттакера и Мартина помогли «Уралмашу» победить в гостях «Самару» и другие результаты.

14. Шахматная олимпиада-2024. Индия с Гукешем победила , США с Каруаной и Со – 2-е, Норвегия с Карлсеном – 14-я.

ФИДЕ оставила в силе ограничения для российских шахматистов, но допустила к командным турнирам детей из России до 12 лет .

15. Гильермо Абаскаль прилетел в Москву после увольнения из «Гранады» и побывал на матче «Спартака» с «Динамо».

16. Джуда Беллингема не накажут за слова про «кусок дерьма» после желтой в матче с «Эспаньолом». Комитет судей не подаст жалобу, так как слова хавбека «Реала» не были публичным заявлением.

Цитаты дня.

Ротенберг о КХЛ: «Мы боремся за зрителя и с Comedy Club, и с Большим театром . В искусстве все интересно. Все можно взять на вооружение»

Пеп о 115 нарушениях «Ман Сити»: «Все ждут, что мы не только вылетим, но будем стерты с лица земли . Хочу защитить свой клуб»

Геннадий Орлов: «Глушенков не отказывался от игр за сборную России. Тему раздули . У нас свобода слова, его спросили – он ответил»

Карпин о судействе в РПЛ: «Они на черное говорят белое, а на белое – черное . Смысл про это говорить?»

Александр Мостовой: «Я не то что легенда «Сельты», а всего российского футбола . Если приеду в Виго, город встанет на уши. Выйду на поле – трибуны упадут. Но на стажировку вряд ли поеду»