Пьянич в ЦСКА будет получать 1 млн евро в год и бонусы. Медосмотр – завтра, контракт – по схеме «1+1» (Иван Карпов)

Миралем Пьянич в ближайшее время присоединится к ЦСКА.

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что завтра 34-летний полузащитник, находящийся в статусе свободного агента, пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт на год с опцией продления еще на сезон.

Утверждается, что выступавший за сборную Боснии и Герцеговины футболист будет получать в России 1 млн евро в год плюс бонусы.

Инициатива, связанная с приглашением Пьянича , принадлежит менеджменту клуба, и главный тренер Марко Николич ее поддержал.

Пьянич просит у ЦСКА 3 млн евро в год, клуб предлагает хавбеку 1,5 млн («ВсеПроСпорт»)