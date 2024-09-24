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  • Пьянич в ЦСКА будет получать 1 млн евро в год и бонусы. Медосмотр – завтра, контракт – по схеме «1+1» (Иван Карпов)
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Пьянич в ЦСКА будет получать 1 млн евро в год и бонусы. Медосмотр – завтра, контракт – по схеме «1+1» (Иван Карпов)

Миралем Пьянич в ближайшее время присоединится к ЦСКА.

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что завтра 34-летний полузащитник, находящийся в статусе свободного агента, пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт на год с опцией продления еще на сезон.

Утверждается, что выступавший за сборную Боснии и Герцеговины футболист будет получать в России 1 млн евро в год плюс бонусы.

Инициатива, связанная с приглашением Пьянича, принадлежит менеджменту клуба, и главный тренер Марко Николич ее поддержал.

Пьянич просит у ЦСКА 3 млн евро в год, клуб предлагает хавбеку 1,5 млн («ВсеПроСпорт»)

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoсборная Боснии и Герцеговины по футболу
logoМиралем Пьянич
logoМарко Николич
деньги
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