Пьянич в ЦСКА будет получать 1 млн евро в год и бонусы. Медосмотр – завтра, контракт – по схеме «1+1» (Иван Карпов)
Миралем Пьянич в ближайшее время присоединится к ЦСКА.
Инсайдер Иван Карпов сообщает, что завтра 34-летний полузащитник, находящийся в статусе свободного агента, пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт на год с опцией продления еще на сезон.
Утверждается, что выступавший за сборную Боснии и Герцеговины футболист будет получать в России 1 млн евро в год плюс бонусы.
Инициатива, связанная с приглашением Пьянича, принадлежит менеджменту клуба, и главный тренер Марко Николич ее поддержал.
Пьянич просит у ЦСКА 3 млн евро в год, клуб предлагает хавбеку 1,5 млн («ВсеПроСпорт»)
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
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