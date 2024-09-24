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  • Экс-игрок сборной России Бугаев приговорен к 9,5 года колонии строгого режима по делу о наркотиках
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Экс-игрок сборной России Бугаев приговорен к 9,5 года колонии строгого режима по делу о наркотиках

Экс-игрок сборной России Алексей Бугаев приговорен к 9,5 года тюрьмы.

Бывшего защитника «Локомотива», «Краснодара» и «Торпедо» арестовали в ноябре 2023 года по делу о покушении на сбыт наркотиков. Сообщалось, что его задержали с 495 граммами мефедрона.

Сегодня Бугаев был осужден.

«Прикубанским районным судом г. Краснодара Алексей Бугаев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Из приговора суда следует, что в октябре 2023 года Бугаев, получив смс-сообщение с координатами расположения «закладки» с наркотическими средствами, забрал из тайника наркотики общей массой 494,8 грамма. Наркотики подсудимый приобрел с целью дальнейшего незаконного сбыта, однако сделать это ему не удалось, так как он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В своих показаниях экс-футболист заявлял, что не планировал распространять наркотики, а хотел помочь полиции изобличить людей, которые предложили ему этим заниматься.

Однако после того, как его показания были оглашены в судебном заседании, Бугаев полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Также вина подсудимого была установлена совокупностью исследованных по делу доказательств. При назначении наказания суд в качестве смягчающих обстоятельств учел наличие ребенка, раскаяние, а также многочисленные награды за успехи в спорте.

Алексею Бугаеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: пресс-служба судов Краснодарского края
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