«Барселона» связалась со Шченсным. Экс-вратарь «Ювентуса» допускает возобновление карьеры
«Барселона» начала работу над возможным трансфером Войчеха Шченсного.
По данным Meczyki, каталонцы установили контакт с экс-голкипером «Ювентуса». Поляк, завершивший карьеру летом, допускает ее возобновление.
При этом пока рано говорить о каких-либо результатах переговоров.
Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что каталонцы связались с агентством CAA Stellar, чтобы уточнить возможные условия контракта с 34-летним вратарем.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Meczyki
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