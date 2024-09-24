«Барселона» связалась со Шченсным. Экс-вратарь «Ювентуса» допускает возобновление карьеры

«Барселона» начала работу над возможным трансфером Войчеха Шченсного.

По данным Meczyki, каталонцы установили контакт с экс-голкипером «Ювентуса». Поляк, завершивший карьеру летом, допускает ее возобновление.

При этом пока рано говорить о каких-либо результатах переговоров.

Инсайдер Фабрицио Романо отмечает , что каталонцы связались с агентством CAA Stellar, чтобы уточнить возможные условия контракта с 34-летним вратарем.

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