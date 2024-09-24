НОК Украины попросил МОК не допускать детей из России до командных турниров по шахматам
Об этом говорится в обращении Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в адрес Международного олимпийского комитета (МОК).
22 сентября стало известно, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) проведет консультации с МОК насчет возможного участия россиян и белорусов в командных соревнованиях детей до 12 лет.
«Текущие обстоятельства не дают никаких оснований для пересмотра ограничений, связанных с шахматными федерациями России и Беларуси, даже для детей до 12 лет.
Украина настаивает на том, что национальные сборные России и Беларуси не имеют права участвовать в международных соревнованиях под эгидой ФИДЕ и представлять свои страны», – заявили в пресс-службе НОК Украины.
На данный момент ФИДЕ допускает россиян и белорусов только до личных турниров в нейтральном статусе.
Шахматы не входят в олимпийскую программу, но при этом ФИДЕ является признанной МОК организацией.
Карусель с нашими шахматами: отстранение ➡️ допуск, но все так же без флага
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